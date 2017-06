A Roberto Baradel le suspendieron la matrícula de abogado porque hace dos años que no paga

Mientras la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales evalúa si eleva a la Justicia Laboral el pedido para quitarle la personería gremial al Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA), su titular acumuló un nuevo dolor de cabeza.



Semanas atrás recibió una notificación del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Lomas de Zamora que le informaba que le habían suspendido su matrícula de abogado por falta de pago.

Según confirmaron a Infobae allegados al organismo, el sindicalista no abona la cuota desde hace dos años. En los registros oficiales surge que no paga el arancel desde la primera cuota de 2015. El incumplimiento motivó a las autoridades del Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados a suspenderle la matrícula, como suele suceder con cualquier otro letrado que no cumple con sus obligaciones.

El sindicalista –matriculado en agosto de 1995– fue sancionado el pasado 3 de abril y hasta que no regularice su situación no podrá ejercer su profesión, una faceta del gremialista poco conocida.

En la actualidad la matrícula del Colegio de Abogado de Lomas de Zamora tiene un costo de 1.074 pesos. De acuerdo a los registros oficiales, por los dos años que Baradel no pagó, debe un total de 9.553 pesos.