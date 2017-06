Arturo Vidal destruyó a Marcelo Bielsa: “A mí no me cambió nada”

Suele decirse que el entrenador rosarino, que dirigió a la Roja entre 2007 y 2011, es el responsable del gran momento del fútbol chileno. Sin embargo, su máxima figura desmiente esto y ninguna la figura del argentino.

Se trata nada menos que de Arturo Vidal, emblema de la Selección chilena, quien en diálogo con un periódico alemán desestimó la labor de Bielsa y ponderó a Jorge Sampaoli y Juan Antonio Pizzi.

“Del 80 hacia arriba nacimos los mejores jugadores de la historia de Chile. Este momento que disfrutamos ahora se dio porque hay muy buenos jugadores y porque nos tocaron dos entrenadores muy buenos. Sampaoli y Pizzi nos hicieron funcionar bien y pudimos salir campeones”, manifestó el volante en declaraciones a Süddeutsche Zeitung.

Pero consultado por Bielsa, actual DT del Lille francés, el jugador de 30 años fue contundente: “Él no tuvo nada que ver. Eso es algo que alguien inventó, lo de que nos cambió. A mí nunca me cambió nada. Para mí no fue el cambio de Chile. El cambio de Chile fueron los entrenadores que nos hicieron campeones”.

Cabe recordar que Vidal nunca tuvo una gran relación con Bielsa durante el paso del argentino por la Selección. De hecho, varias veces fue apercibido por su conducta por el rosarino, un obsesivo de la táctica y la disciplina.