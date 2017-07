Así echó el América de Cali a Ernesto Farías

Como el jugador no va a continuar su carrera allí y está en medio de la recuperación de su rodilla derecha, desde la institución decidieron directamente no dejarlo pasar a las instalaciones del club.



Increíble pero real: Ernesto “Tecla” Farías fue echado del América de Cali de Colombia de la peor manera. Cuando el delantero, que no va a seguir su carrera en el equipo cafetero, intentó ingresar al club en uno de sus últimos días (se recupera de una lesión en la rodilla derecha), las autoridades le negaron el ingreso.

La salida del Tecla del América no se dio de la mejor manera, ya que el propio gerente deportivo de ese club, Óscar Cortés, había manifestado que el histórico goleador “no tendrá cabida” a causa de la llegada de los refuerzos extranjeros.

Pero lo que nunca creyó Farías es que, después del cariño que se había ganado por parte de los hinchas, desde la dirigencia lo echaran incluso sin dejarlo entrar al club.

Farías llegó al América para el campeonato del Ascenso de 2015 e hizo32 goles. Ahora, uno de los clubes que lo quiere es Estudiantes, el lugar de su nacimiento como futbolista.