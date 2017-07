Avanzan los cambios en las normativas del Tribunal de Cuentas Municipal

Así lo afirmó el concejal Raúl von der Thusen respecto de las distintas modificaciones que se están realizando a la normativa vigente sobre la organización y funcionamiento del Tribunal de Cuentas Municipal. Remarcó que el “trabajo es netamente técnico”. Además resaltó que el “organismo tiene que tener todas las herramientas necesarias para poder controlar a todos los funcionarios públicos, como así también hacer un control del erario público”.

Este miércoles en la sala de Comisiones los ediles recibieron a los vocales del Tribunal de Cuentas Municipal a fin de continuar trabajando y analizando los cambios pertinentes a la ordenanza municipal sobre la organización y funcionamiento del organismo de control.

El encuentro fue encabezado por el concejal Raúl von der Thusen, siendo acompañado por los ediles Verónica González, María Eugenia Duré, y Laura Colazo, mientras que el Tribunal de Cuentas estuvo representado por el Presidente del organismo Carlos Iommi y el vocal Leonardo Gómez, como así también estuvieron presentes técnicos del Tribunal.

Durante la reunión las partes dieron lectura a la normativa vigente y opinaron sobre las modificaciones a instrumentar en las mismas con la finalidad de hacer más eficiente el trabajo de este organismo de control.

Concluida la reunión, el concejal Raúl von der Thusen destacó como muy “positiva la reunión porque ya hemos avanzado en más de la mitad de la ordenanza que regula la organización y funcionamiento del Tribunal de Cuentas Municipal, donde nos pusimos de acuerdo en algunas cuestiones que tienen que ver con conceptualizar distintos conceptos como organización, funcionamiento, como así también cuáles serían los órganos a controlar”, dijo, al tiempo que remarcó que “planteamos que no sean solamente los órganos que están funcionando actualmente, sino también todos aquellos órganos a crearse dentro del Municipio de la ciudad en el futuro”, explicó.

Asimismo mantuvo que “también hablamos de sanciones, donde los funcionarios que no cumplimos con los requerimientos del Tribunal de Cuentas deben tener sanciones, dado que estamos hablando de fondos públicos”, expuso el edil.

En tal sentido recordó que “años atrás los funcionarios municipales no respondían a los pedidos de informe, y luego de la sanción de una ordenanza en el 2015, donde se sanciona pecuniariamente a los funcionarios municipales que no contesten los pedidos de informe, por lo cual lo mismo intento para el caso de los funcionarios municipales, sea el Concejo Deliberante, el Tribunal de Faltas, o el mismo Municipio que no contesten los requerimientos del Tribunal de Cuentas, luego de una o dos prórrogas, sean sancionados con un porcentaje de su dieta”.

Por otro lado se refirió a un posible cambio en cuanto a la prescripción del pedido de requerimiento sobre la auditoria de un expediente señalando que “estoy solicitando que prescriba a los tres años, y no al año, por lo cual planteo ampliarlo, de forma que pase de gestión en gestión, como así también planteo que debemos conceptualizar en la norma cuales son los actos interruptivos de la prescripción, es decir si alcanza solamente con una intimación del fiscal que nos requiere un expediente, o si el Vocal también debe hacer una intimación para interrumpir ese acto”.

Puntualizó que “hasta la reunión de hoy hay acuerdos de ambas partes en cuanto a los cambios que se están llevando a cabo en la norma”, dijo.

Finalmente remarcó que “las dos partes están haciendo un trabajo comprometido, y sobre todo la responsabilidad técnica que se le pone a este tema debido a que excede lo político, estamos hablando de fondos públicos, por lo cual el trabajo es netamente técnico para que el Tribunal de Cuentas tenga las herramientas que realmente tiene que tener para poder controlar a todos los funcionarios públicos, como así también hacer un control del erario público”.