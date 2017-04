Barreda permanece internado en un hospital de General Pacheco

El dentista Ricardo Barreda, tristemente célebre por matar a su mujer, a su suegra y a sus dos hijas, permanece internado desde junio pasado en un un hospital de General Pacheco. Tiene demencia senil.



Las imágenes hablan por sí solas. Ricardo Barreda, el odontólogo que mató a su mujer, su suegra y sus dos hijas se convirtió en un “abuelo indefenso”, tal como publica en su edición de esta semana la revista Gente.

Así pasas sus días Barreda

Gentileza: Revista Gente

Un fotógrafo logró retratar los días de Barreda en el hospital Magdalena V. de Martínez de General Pacheco donde está internado por demencia senil y porque no tiene a donde ir.

Desde la muerte de Berta André, su última novia, Barreda se fue de la casa que compartían para mudarse a una pensión en Los Troncos del Talar. Sin embargo, en junio del año pasado quedó internado en el Hospital Magdalena en el partido de Tigre y ahí sigue.

“No hay día que me despierte y no sienta culpa”, le habría dicho a uno de los enfermeros del lugar. Es que el odontólogo, a sus 80 años, está completamente sólo y la culpa no lo deja en paz