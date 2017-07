BILOTA: Luego de la sesión aseguró que “estamos trabajando y no vamos a bajar los brazos”

Luego de la última sesión del jueves, en diálogo con Prensa Legislativa, el legislador Federico Bilota hizo un balance del encuentro. Dijo estar “satisfecho, hemos aprobado varios proyectos de ley, varios convenios sumamente necesarios para comprar equipamiento, para concretar obras de infraestructura, firmados por el Poder Ejecutivo”, adelantó.

En el caso de los proyectos de ley, el titular de la comisión de Recursos Naturales calificó como “muy relevante, la adhesión a la Ley nacional de desarrollo acuícola, para fomentar toda la actividad productiva, ya que tenemos un valor agregado que no lo estamos explotando en su debida dimensión”.

Explicó que la norma nacional “da un marco normativo general, amplio, muy beneficioso para todas las provincias que quieran explotar ese recurso acuícola. Genera fondos, incentivos, investigación, y nosotros como Provincia queremos acoplarnos a eso”, remarcó.

Con esta adhesión a la Ley 27.231, explicó que desde Tierra del Fuego “incentivamos así, a productores y empresas, para que puedan instalarse aquí, que generen mano de obra y desarrollo local en actividades genuinas como la explotación de los recursos naturales”.

El Presidente del bloque del FPV – PJ, también recordó que “abordamos otros proyectos, tanto de nuestra bancada como de la Unión Cívica Radical – Cambiemos y del Movimiento Popular Fueguino, que hemos aprobado”, en este punto enumeró la ley de cooperadoras escolares y el programa para escuelas rurales.

Luego, hizo referencia a la aprobación parlamentaria de “convenios y toma de préstamos, que tiene que ver con la adquisición de patrulleros para la Policía de la Provincia. Es un pedido de la propia institución, muy necesario”. En ese sentido, evaluó: “Hemos tenido una administración absolutamente desastrosa, con falta de inversión durante 8 años que nosotros estamos revirtiendo en este año y medio, tratando de reacomodar todo lo que es la infraestructura, la prestación de los servicios, todo eso va en camino a ese objetivo”, dijo.

En referencia a las distintas posturas y el debate referido a cuestiones económicas, el legislador Federico Bilota aseguró que “las manifestaciones de algún sector de un bloque, que entiende que no se lo escucha; si uno ve los resultados de cuántos son los proyectos de ley que nosotros trabajamos de otros bloques, no solamente del nuestro, se dará cuenta que no es así, nosotros tratamos de consensuar todos los temas”.

“Es una cuestión de mayorías y minorías, y de legitimación, para consensuar y votar un determinado proyecto”, señaló. Así, remarcó que “nosotros generamos y abrimos el debate, traemos los antecedentes, tratamos de consensuar, pero llega un punto en que parece que algunos están caprichosos en que sea su tema, su asunto, su bloque el único que pueda presentar proyectos y la verdad que no es así”. Para finalizar, hizo hincapié en que “estamos trabajando y no vamos a bajar los brazos, de ninguna manera”.