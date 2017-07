Buscan a un trabajador de la UBA que desapareció en Caballito

Orlando “Negro” Rivero fue visto por última vez el martes a las doce de la noche en los alrededores de la facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Estaba viajando en colectivo hacia su casa cuando intempestivamente se bajó tras un llamado. La clave del cajero automático.



Orlando Rivero estaba terminando una reunión con sus compañeros gremiales de la Facultad de Filosfía y Letra de la Universidad de Buenos Aires donde trabajaba como personal no docente. Tiene una vida militante muy activa y se preparaba para las próximas elecciones en la Comisión Gremial Interna.

Eran las doce de la noche cuando se tomó el colectivo junto a otros dos compañeros que no conocía, pero que estaban en la misma reunión. Llamó a su amigo y compañero de vivienda desde hace tres meses, Mariano Suárez Nigra para decirle que estaba volviendo a la casa. Pero nunca llegó.

Los compañeros con los que viajaba en el colectivo aseguraron que tras un llamado telefónico, “El Negro”, como lo conocían todos, se bajó intempestivamente. “Dijo que lo había llamado la novia y se bajó”, aseguraron. Orlando estaba separado desde hacía tres meses, efectivamente hubo un llamado con su ex pareja, quien declaró en la comisaría 12 donde se realizó la búsqueda de paradero, que Orlando la llamó, la invitó a cenar pero ella le dijo que ya estaba durmiendo, y cortó.

“Es una situación muy rara. Pudimos acceder a su cuenta bancaria porque su ex pareja manejaba el home banking y vimos que el miércoles a la mañana y a la noche hubo dos extracciones de dinero. Queremos saber cómo fueron, si estaba solo o qué pasó”, explicó su amigo, Mariano Suárez.

Al momento de su desaparición Orlando Rivero vestía un jean, zapatillas blancas y azules, remera manga larga roja, campera negra.

“Sabemos que la primera extracción la hizo en el banco en donde cobramos el sueldo que está en San Juan y Jujuy y la extracción de la noche no pudimos localizarla todavía”, agregó su compañero.

La última conexión a Whatsapp fue a las 2 de la mañana del miércoles, mientras que supieron que el teléfonos e mantuvo encendido hasta las diez de la mañana de ese día, antes de realizar las transacciones bancarias.

“Nos comunicamos con su familia porque su mamá, su hermana y sus sobrinos viven en Solano, para ver si sabían algo. Los fines de semana se iba para allá pero quizás había posibilidad de que haya viajado sin avisar. Pero no sabían nada. Estamos todos muy preocupados”, agregó Mariano.

Cualquier información que puedan aportar, agradecemos nos la hagan llegar al directo de la interna: 5287-2793, o a los celulares de: Mariano 15-5856-6306 / Melisa 15-6104-0687 / Aníbal 15-3208-6454