Buscan reducir un 30% el costo del alumbrado público que abonan las familias en su boleta de luz

El proyecto “busca minimizar el impacto del aumento del servicio en el marco de las dificultades económicas y laborales que afrontan los vecinos de la ciudad”, informó el edil.



La tasa es un ítem que recauda la Cooperativa Eléctrica en la factura domiciliaria y comercial que de no mediar una corrección se duplicará el año entrante.

Rossi informó que la iniciativa será tratada este lunes en el Concejo Deliberante, y consideró que “es una propuesta importante que significa que los ciudadanos no tengan que pagar más por el servicio de alumbrado público”.

“Sabemos que la situación económica no es la mejor, que hay dificultades económicas y que hay un aumento de la desocupación, por lo que creemos fundamental tomar acciones para acompañar a las familias en este contexto”, indicó.

En la primera mitad del año, numerosas agrupaciones civiles, políticas, gremiales y comerciales habían iniciado junto al Municipio una junta de firmas contra el aumento de tarifas fundamentalmente del gas que impactaba de manera directa en el servicio de energía eléctrica. Ese planteo que fue acompañado por más de 26 mil riograndenses derivó en un fallo de la justicia que frenó ese aumento. Luego de las audiencias públicas el costo de los servicios sufrió un efecto mucho menor al que se había planteado inicialmente.

Con este proyecto que avanza en ese mismo sentido, las familias de Río Grande tendrán la posibilidad de una importante reducción en el costo que pagan por alumbrado público.