Casación rechazó un pedido de Cristina de investigar toda la obra pública entre 2003 y 2015

La ex presidenta había reclamado que no se investigue sólo a Austral Construcciones de Lázaro Báez y las obras en Santa Cruz sino a toda la obra pública en todo el país en esos años. Asegura que la omisión de IECSA, del primo de Macri, en la investigación responde a una intencionalidad política.

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó un pedido de la defensa de la ex presidenta Cristina Kirchner de investigar toda la obra pública realizada entre 2003 y 2015 y no sólo aquella llevada a cabo en Santa Cruz por las empresas de Lázaro Baez.

La ex mandataria había planteado readecuar la causa en la que se investiga el supuesto direccionamiento de obra pública hacia las empresas de Lázaro Baez.

La defensa había requerido que la investigación abarque la totalidad de las obras públicas adjudicadas desde el 25 de mayo de 2003 hasta el 9 de diciembre de 2015 en todo el territorio nacional.

La ex mandataria había reclamado “que sea investigada no sólo una empresa (Austral Construcciones), no sólo una provincia (Santa Cruz), sino el gasto que en obra pública fuera realizado en su totalidad entre los años 2003 a 2015, por un monto que ascendió a casi 110.000 millones de dólares”.

Para Cristina la omisión en investigar a la firma IECSA S.A. del grupo Macri, que obtuvo la pavimentación de uno de los cinco tramos de la ruta 9 y su explotación con Báez como subcontratista, fue “una clara muestra del direccionamiento con intencionalidad política” de la investigación.

La Sala IV integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Ángela Ledesma, confirmó, por unanimidad, la decisión de rechazar un pedido de la defensa de Cristina en el que solicitaba una readecuación del objeto de investigación de esta causa.

Los magistrados precisaron que el objeto procesal de esta causa es delimitado por la parte acusadora en la etapa procesal correspondiente y que, además, lo obrado en la etapa de instrucción en meramente provisorio. Indicó que es en la etapa de juicio donde queda delimitada la descripción de los hechos concretamente imputados.

Casación confirmó de esta manera lo decidido un mes atrás por la Cámara Federal.