Caso Daiana: encontraron dos pistas que alimentan la peor sospecha

Los investigadores que buscan a Daiana Garnica en Tucumán sumaron este fin de semana perros altamente entrenados a los operativos. Uno de los sabuesos dio con una cadenita con la letra “D” y un pañuelo que parece estar manchado con sangre.



Además, el perro marcó los ladrillos que habían quitado del tabique de la ladrillera en la que trabaja el principal acusado y que serán también analizados por los especialistas, en vistas de sumar elementos que colaboren con la búsqueda.

“Duke”, un blue haund de los Bomberos Voluntarios de Punta Alta K9, es quien halló en las últimas horas una cadena con un dije con la letra “D” y un pañuelo con manchas de lo que se cree podría ser sangre.

Aunque deben esperarse los resultados del laboratorio, de confirmarse que los elementos pertenecían a Daiana, haría pensar por las manchas en el pañuelo que la joven fue al menos herida.

A la par de “Duke”, durante las búsquedas del fin de semana estuvo “Halcón”, el perro que encontró el mes pasado el cuerpo sin vida de Araceli Fulles en una vivienda de la localidad bonaerense de San Martín.

La búsqueda

Los operativos, según detalló la revista tucumana Contexto, partieron de la casa de la joven. Tras olfatear prendas de la muchacha, “Duke” empezó a correr por la avenida Eva Perón hacia el norte y luego dobló en la autopista Presidente Perón. Cuando llegó al Barrio San Alberto, se internó en una finca y halló el colgante con el dije con la letra “D”.

No mucho después el can encontró un pedazo de tela, similar a un pañuelo, en el que se pudo ver que había manchas pardo-rojizas, similares a las que deja la sangre. Los investigadores pidieron cautela, ya que no se sabe aún si estos elementos, a pesar de las coincidencias, pertenecen a la adolescente de 17 años.

Por último, el perro les marcó a los efectivos un guante de jardinería al que también se le está prestando especial atención y que será sometido a pruebas.

En cuanto a “Halcón”, el perro se dirigió a la casa de Darío Suárez, el principal acusado. Esto motivó que el fiscal Claudio Bonari ordenara un nuevo allanamiento en esa vivienda.

Mala noticia: ayer domingo durante la búsqueda, “Duke”, estrella del fin de semana, se lastimó una de sus patas y no se sabe si podrá continuar participando de los operativos.