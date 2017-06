Con Cristina, Bullrich, Randazzo y Massa, la disputa está en Provincia

La ex presidenta, el ministro de Educación de la Nación, el ex titular de Transporte y el diputado serán candidatos a senadores por el distrito más importante del país.



Este sábado quedó definido de tablero en la provincia de Buenos Aires, donde se disputará la mayor batalla electoral y en la que competirán nombres de peso como la ex presidenta Cristina Fernández, el diputado Sergio Massa, el ministro de Educación de la Nación, Esteban Bullrich, y el ex ministro de Transporte Florencio Randazzo.

Tras el fracaso de las negociaciones entre Cristina y quien fuera su ministro del Interior para una lista de unidad, ambos confirmaron sus precandidaturas a senadores nacionales en Buenos Aires: la ex mandataria irá por Unidad Ciudadana con su ex canciller Jorge Taiana, mientras que Randazzo se presentará junto a Florencia Casamiquela con el sello del PJ bonaerense y dentro del Frente Justicialista Cumplir.

Luego del anuncio de la ex presidenta, el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, confirmó su precandidatura por 1País para una banca como senador, acompañado por la titular del GEN, Margarita Stolbizer.

Con la supervisión del presidente Mauricio Macri, el oficialismo cerró listas en los 23 distritos del país donde se presenta como Cambiemos, con la premisa de evitar competencia en las PASO, aunque concentra la atención en territorio bonaerense: la fórmula de Bullrich y Gladys González para el Senado y Graciela Ocaña encabezando la lista de Diputados.

En la pelea por la Cámara de Diputados también están la economista Fernanda Vallejos, por Unidad Ciudadana, seguida por el ex titular del CONICET Roberto Salvarezza, el presidente del Partido Justicialista bonaerense Fernando Espinoza, Vanesa Siley, y el ex gobernador Daniel Scioli.

Detrás quedaron el secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky; la senadora provincial Mónica Macha y el dirigente radical Leopoldo Moreau, que se sumó al kirchnerismo en los últimos años.

La lista fue armada íntegramente por Cristina Fernández, quien dejó afuera a dirigentes de la Cámara baja que debían renovar sus bancas y que ahora podrían competir por lugares en la Legislatura provincial y concejos deliberantes.

En tanto, Randazzo llevará al intendente de Bolívar, Eduardo “Bali” Bucca, como cabeza de los candidatos a diputados, tras imponerse en una feroz interna con Julián Domínguez, que se quedó afuera.

El frente de Massa presentará al actual diputado nacional Felipe Solá, acompañado por Mirta Tundis, Daniel Arroyo, Jorge Sarghini, Liliana Schwindt y Marcelo “Oso” Díaz.