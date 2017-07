Con un video de Momo, Jimena Barón mostró un adelanto de su nuevo tema

Jimena Barón compartió una serie de videos donde se lo ve a su hijo Momo muy divertido con la nueva canción de la actriz cuyo videoclip se estrena en los próximos días.

Jimena Barón se prepara para el lanzamiento de su nuevo tema “La tonta” que incluirá el primer videoclip de la artista en su faceta de cantante.

“Ayer filmé mi primer videoclip La Tonta con un equipo de personas que en parte me prestaron su talento, porque este es un proyecto que no me está bancando nadie y que sola no podría hacerlo.

Hace 2 años que escribo cada palabra de cada canción de mi disco, que busco la melodía perfecta para poder cantar lo que siento y compartirlo con ustedes”, escribió hace pocos días en su cuenta de Instagram.

Barón se mostró muy emocionada y agradecida y a través de las redes sociales compartió un adelanto de su canción cantada por su propio hijo Momo en una serie de desopilantes videos.

“Espero que disfruten de “La Tonta” y espero con la música poder abrir más mi corazón y que nos encontremos”, había escrito la actriz en Instagram.