Concejales analizan ampliar los beneficios del boleto estudiantil gratuito

Los ediles recibieron a estudiantes de los Centros de Estudiantes del IPES y la UNTDF, quienes plantean la necesidad de aumentar la cantidad del boleto estudiantil. Además solicitaron la extensión del plazo que rige el boleto estudiantil. También remarcaron la necesidad de eliminar la restricción horaria del uso del boleto gratuito del transporte público de pasajeros.

Este martes se llevó a cabo una reunión de la comisión de Presupuesto que preside la concejal María Eugenia Duré a través de la cual los ediles recibieron al Centro de Estudiantes del Instituto Provincial de educación Superior (IPES) ‘Paulo Freire’, y al Centro de Estudiantes de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF).

El encuentro fue presidido por la titular de la comisión, siendo acompañada por los concejales Laura Colazo, y Raúl von der Thusen, como así también estuvieron presentes los representantes de los respectivos centros de estudiantes.

Durante la reunión los estudiantes plantearon la necesidad de realizar modificaciones a la ordenanza sobre el boleto estudiantil y docente gratuito, solicitando la necesidad de aumentar la cantidad del boleto estudiantil.

Tras la misma, la concejal Duré señaló que “es un planteo que los estudiantes nos vienen realizando desde el año pasado teniendo en cuenta la cantidad de boletos que tiene por ordenanza cada estudiante, en este caso son 48 boletos mensuales, y lo que nos plantean los estudiantes es que al día de hoy no les alcanza, considerando la cantidad de horas, y la cantidad de días, donde en el Nivel Superior es de lunes a sábado, y no de lunes a viernes”, detalló la edil.

En tal sentido manifestó que “nos están solicitando que de 48 boletos, que serían dos boletos por días, se puedan convertir en cuatro boletos para nivel superior, y también hay que ver qué sucede con el secundario”, dijo, al tiempo que agregó que “los estudiantes van a comenzar a realizar una encuesta en lo que tiene que ver con la situación del boleto estudiantil real, sino también para saber la realidad socioeconómicas de los estudiantes”.

Asimismo Duré sostuvo que los estudiantes también “nos solicitaron que por ordenanza quede especificado los días de lunes a sábado, como así también entre los meses de febrero a diciembre”. Además la edil hizo referencia a otro pedido de los estudiantes que “tiene que ver con la eliminación de la restricción horaria, de forma que los estudiantes puedan tomar el colectivo en cualquier franja horaria haciendo uso del boleto estudiantil gratuito de lunes a sábado”.

Respecto de cómo llevar adelante este pedido de los estudiantes, teniendo en cuenta el presupuesto aprobado durante el curso del año pasado, Duré expreso que “lo que hablamos con los concejales presentes en la reunión están de acuerdo a lo solicitado, hoy el boleto estudiantil tiene un subsidio de tres millones y medio de pesos, además hay que sumar una parte de lo que se recauda del estacionamiento medido que va hacia el boleto gratuito del transporte público de pasajeros, con lo cual hay que verificar todos estos elementos para llevar adelante este cambio pretendido. Pero también debemos saber la cantidad exacta de alumnos y profesores que utilizan el boleto estudiantil gratuito, además de que los alumnos también se comprometieron a que una vez que realicen la encuesta volverán al Concejo Deliberante. Nosotros nos comprometimos a trabajar, y ver todas estas cuestiones que nos plantearon, sobre todo el tema presupuestario para ver la viabilidad respecto de lo que nos piden, de pasar de 48 boletos a 94 en el Nivel Superior”.

Por su parte Nadia Osses del Centro de Estudiantes del IPES señaló que “en este momento tenemos una ordenanza vigente que beneficia a los estudiantes de la ciudad en los niveles de primaria, secundaria, terciarios y universitarios, y necesitamos que se amplíe al Nivel Superior, como así también pedimos que se amplíe la cantidad de boletos. En este momento los estudiantes acceden a 48 viajes, los cuales no cubre a Educación Superior todos los viajes que necesita realizar a lo largo de su cursada, ya que los estudiantes tienen que hacer al menos cuatro viajes diarios para realizar las pasantías, residencias pedagógicas que son trayectos extracurriculares que tienen que realizar para poder aprobar sus espacios, por lo cual solicitamos que se amplíe a 94 viajes como mínimo para poder tener cuatro viajes de lunes a sábado por día para que pueda acceder a todos estos viajes”.

Por otro lado señaló que “solicitamos una tramitación unificada que regule el acceso al beneficio, en este momento cada estudiante tiene que ir con su certificado de alumno regular, ir al colectivo y acceder al beneficio, lo que nosotros solicitamos es que todos los estudiantes que en este momento requiera acceder al beneficio del boleto gratuito se haga un solo listado, se lleve al Municipio, y esos estudiantes vayan y saquen el boleto estudiantil”.

También se refirió a la eliminación de la restricción horaria señalando que “en este momento los estudiantes de Educación Superior, tanto de la UNTDF y del IPES tenemos tres turnos que son mañana, tarde y vespertino, y cuando uno va a acceder al beneficio del boleto gratuito te restringe solamente a tu carga horaria, y en el caso del IPES tenemos residencias pedagógicas que son nuestras prácticas, y se realiza en cualquier turno, con lo cual nos limita mucho al momento de acceder al beneficio del boleto estudiantil”.

En cuanto a la extensión del plazo que rige para el boleto estudiantil, la estudiante indicó que por “ordenanza figura que es por calendario académico, pero en Educación Superior se ingresa a comienzo del mes de febrero, y terminamos a fines del mes de diciembre, con lo cual estamos pidiendo una ampliación de la cobertura, de forma que cubra desde comienzo de años hasta su finalización, por lo cual también que esto figure en la próxima ordenanza”.

Finalmente dijo que “nosotros queremos equiparar con Ushuaia la ordenanza respecto del boleto estudiantil gratuito, donde Ushuaia tiene 116 viajes, mientras que nosotros en este momento tenemos 48 viajes, y queremos equipar el número de viaje, donde la capital de la provincia tuvo en cuenta que los estudiantes realizan pasantías, y las residencias pedagógicas”, concluyó.