Conmoción mundial: se cayó Whatsapp

La versión web no está disponible en la Argentina desde alrededor de las 17, pero además cuesta comunicarse con los celulares. El servicio se cayó también en otros países.



No importa cuántas veces se renueve la página, no hay F5 que valga: el código QR para acceder a Whatsapp web colapsó y el servicio de mensajería dejó de funcionar este miércoles alrededor de las 17 en todo el mundo.

Para horror de sus millones de usuarios, los mensajes de Whatsapp vía celular tampoco llegaron a sus destinatarios sino que quedaron languideciendo con una sola tilde gris en las pantallas de sus emisores.

“Whatsapp está teniendo problemas con la característica ‘visto por última vez…’, en especial para los usuarios de Android”, explicaron desde el perfil de Twitter WABetaInfo, que no está afiliado a la compañía de mensajería instantánea.