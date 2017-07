Cristina Kirchner visitó a los trabajadores despedidos de Atucha

La precandidata a senadora nacional sorprendió a los ex empleados que mantienen allí su protesta, con los que dialogó sobre la situación que atraviesan y les transmitió su solidaridad.

Cristina Kirchner sorprendió este martes a los trabajadores despedidos del complejo nuclear Atucha que acampan en la rotonda de Zárate. Allí dialogó sobre la situación que atraviesan y les transmitió su solidaridad.

La precandidata senadora nacional recorrió el acampe montado por distintos gremios afectados por los recortes, principalmente de la Uocra y Uecara, en la rotonda del Complejo Zárate-Brazo Largo.

Rodeada por una multitud de personas que se acercaron a recibirla, Cristina bajó de un vehículo, caminó la zona con jefes comunales, candidatos y dirigentes políticos y sindicales. Allí estuvieron el intendente local Osvaldo Cáffaro; el de Escobar, Ariel Sujarchuck, y su esposa, la candidata a diputada nacional de UC, Laura Russo; entre otros.

Desde hace una semana casi mil trabajadores despedidos de distintas empresas mantienen una protesta con cortes intermitentes de tránsito para lograr la visibilidad de los reclamos. Desde el primero de julio unos 637 contratos de trabajadores de la construcción y mantenimiento cesaron en el complejo nuclear debido a que el Gobierno nacional pospuso las obras del proyecto Carem-25 y la cuarta central nuclear. A este conflicto se suman el cierre de la química Atanor, los despidos en Ingredion y en Quipro y Carboclor, ambas de Campana, y los recortes en Germaiz, Dontos y BRF, de Baradero. Por otro lado, unos 170 trabajadores de la empresa Lanxess (ex Bayer) están en alerta por un aviso para dejar sus puestos a fin de año.

“Elegimos hacer política para estar al lado de los trabajadores en este tipo de momentos, cuando sus derechos y sus posibilidades de llevar adelante una vida digna se ven truncados por las políticas de ajuste. Hoy escuchamos las historias de hombres y mujeres que atraviesan un presente difícil donde no ven oportunidades de construir futuro. Pero no hay que perder la esperanza porque entre todos vamos a poner un freno a un gobierno insensible que no escucha a le gente”, explicó Sujarchuk.

El jefe comunal de San Antonio de Areco, Francisco “Paco” Durañona escribió en su Twitter: “Sin vallas, ni escenografías armadas, ni centenares de gendarmes, ni blindajes. Bien cerquita de hombres y mujeres humildes y trabajadores”.