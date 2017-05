CULTURA: “Mi sangre yagán” se presentó en Ushuaia

El libro “Mi sangre yagán”, escrito por el nieto de referentes de pueblos originarios de Tierra del Fuego, Víctor Vargas Filgueira, “descendiente del pueblo yagán”, se presentó esta tarde, en el salón Malvinas Argentinas de Casa de Gobierno. El acto fue encabezado por la gobernadora Dra. Rosana Bertone y el vicegobernador, Juan Carlos Arcando. El Ejecutivo declaró de interés provincial la obra literaria fueguina.

Vargas cuenta que, si bien ha participado como coprotagonista en otras obras literarias respecto de la cultura y memoria de los pueblos originarios, este libro representa el primer trabajo de su autoría.

“Quise estar presente en esta presentación para felicitar a Víctor Vargas Filgueira, por haber tenido la iniciativa de escribir este libro Mi Sangre Yagán, donde relata historia de su pueblo, que es el pueblo que habitó y habita las costas del Canal Beagle”, dijo al finalizar el Vicegobernador.

“Leer este libro es subirse a la canoa de Asenewensis (Tomas Yagán), bisabuelo de Víctor o escuchar los relatos de Catalina Filgueira Yagán, su madre, o de la abuela Cristina Calderón, ella desde su villa Ukika, zona de Puerto Williams, Chile, que fueron y son los verdaderos dueños y conocedores de estas tierras y de los canales fueguinos”.

“Pero me quedo con esto – porque comparto la apreciación – que escribió José Luis Alonso Marchante en el prólogo del libro de Víctor; ‘Un pueblo que se atreve a escribir su propia historia y que no está dispuesto a permitir, nunca más, que otros relaten su pasado’”, cerró.

En diálogo con Prensa Legislativa, Vargas contó que la obra presentada “es una novela, planteada en la llegada del blanco en 1800, siempre teniendo en cuenta los tiempos que vivimos; el relato de nuestra gente; las enseñanzas de mi abuelo y sumergirme en el personaje de él, en esa invasión, las canoas gigantes, esos pequeños territorios que iban quedando, los hacinamientos, la tristeza y el sufrimiento”, adelantó sobre de la obra.

El 12 de mayo pasado presentó, en forma oficial, en la 43º Feria Internacional del Libro, en Buenos Aires, el libro de autoría fueguina: “Faltaba el broche de oro, que era en mi ciudad que me vio nacer y que me inspiró para escribir este libro”, relató el autor.

En la edición 43 de la Feria Internacional, “no paraban de pedir en libro, y todavía no había llegado, no había nacido y ya lo pedían”, recordó sobre la experiencia que le dejó su paso por el evento, donde compartió junto a autores de trayectoria literaria. “No puedo creer que escritores de la talla con los que compartí, me respetaban como uno más de ellos. Al ser originario, es un logro doble”, valoró.

Vargas Filgueira recordó que “me tomó poco menos de un año hacer el borrador y un año más analizar qué iba a volcar en el libro, teniendo en cuenta los tiempos que corren y tratando de no herir susceptibilidades. Hay descendientes de todos lados y la idea es informar a la gente lo que se vivió en esas épocas”.

El legislador Ricardo Romano (FPV – PJ), tras la presentación dijo que “es un honor escuchar al autor del libro, la forma de qué y cómo lo expresa, la puesta en valor de las vivencias de su bisabuelo y poder transmitir un legado de vida, como dijo la Gobernadora”.

“Su vida, su supervivencia, sus costumbres, lazos familiares, la cultura espiritual, el valor que tenían estas cuestiones, la impronta familiar y el respeto a la mujer, en particular”, destacó Romano sobre los aspectos más resonantes de la obra literaria.

El Parlamentario agradeció a las autoridades “que apoyan estos eventos. Es importante que los promuevan y los apoyen para la concreción, como el caso de la edición de este libro”, resaltó.

El acto fue presidido por la gobernadora Dra. Rosana Bertone, acompañada del vicegobernador Juan Carlos Arcando. Se encontraban presentes también el legislador Ricardo Romano (FPV – PJ), funcionarios provinciales, familiares del autor del libro, representantes de pueblos originarios, invitados especiales y público en general.