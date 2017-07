Desde Canadá y a caballo llegó “El Caballero de las Américas”

El presidente del Parlamento fueguino, vicegobernador Juan Carlos Arcando, participó –esta mañana- del acto protocolar por la llegada a la capital del “Caballero de las Américas”, Filipe Masetti Leite. El encuentro, se llevó a cabo en el pórtico de ingreso al puerto. Arcando le dio la bienvenida a la ciudad del Fin del Mundo.

El vicegobernador Juan Carlos Arcando sostuvo que “fue un gusto darle la bienvenida a Filipe que, con sus dos caballos argentinos Picasso y Sapo. Unió Canadá (país donde reside) con Ushuaia, el Fin del Mundo, atravesando 16 países”.

Además, Arcando dijo que “es un placer saber que logró su objetivo que inició hace 5 años. Después de haber vivido las distintas dificultades que se le presentaron, pero con las experiencias y conocimientos adquirido en la travesía, las sorteó con audacia. Hizo gala a esta frase de Nelson Mandela: Aprendí que el coraje no era la ausencia del miedo, sino el triunfo sobre él. El valiente no es quien no siente miedo, sino aquel que conquista al miedo”.

Por último, el Presidente del Poder Legislativo remarcó que “al principio fue un sueño y lo pudo concretar. Felicitaciones Filipe, buen retorno a tu hogar”, cerró.

Filipe Masetti Leite es un periodista brasilero de 30 años que decidió ir tras su sueño. El 8 de julio de 2012, Filipe partió desde Canadá acompañado por sus dos caballos, con el objetivo de llegar a Espírito Santo do Pinhal, su tierra natal. Pero allí, no terminaría su largo itinerario; tras descansar en su hogar, el 10 de abril del 2016 reanudó su viaje hasta llegar a la Tierra del Fuego a la ciudad del “Fin del Mundo”.

Ahora, el perseverante gaucho es conocido como “El Caballero de las Américas”. Recorrió 16 mil kilómetros en más de 16 países con la idea de aprovechar el viaje, para mostrar la realidad de los problemas de cada uno de los países que visita. Luego, esas vivencias serán incluidas en su libro documental que publicará una vez finalizada la travesía. Además, Filipe tienen otro punto fundamental, que es darle más visibilidad a las necesidades que padece el hospital de cáncer de Barretos (de donde es oriundo) y así conseguir donaciones.

Por otro lado, Filipe en los próximos días dará charlas educativas en las escuelas públicas de la cuidad. De este modo, hablará de la importancia del diagnóstico precoz del cáncer infantil.

Finalmente, pasado el mediodía, el Vicegobernador mantuvo un encuentro con Filipe y el grupo que lo acompaño en su trayecto en argentina, en la sede de presidencia de la Legislatura provincial, donde hizo entrega de un presente protocolar.