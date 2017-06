Desopilante ida y vuelta entre Frank Underwood y un Berni ya en campaña

El ex secretario de Seguridad eligió una curiosa manera de lanzar su precandidatura de cara a las Legislativas 2017. Se comparó con el político inescrupuloso que llega a presidente de los Estados Unidos en “House of cards” y obtuvo su aval. La respuesta no tardó en llegar.

El ex secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, lanzó este fin de semana su precandidatura de cara a las elecciones Legislativas de octubre próximo y lo hizo de una manera más que llamativa. Apeló a la figura de Frank Underwood, el personaje central de la serie “House of Cards”, quien, en el flamante spot de campaña le habría dado el visto bueno a sus ambiciones políticas.

Lo llamativo no pasa tanto por apelar a la figura central de una de las series más exitosas de Netflix sino por mostrar orgulloso el supuesto respaldo de un político inescrupuloso a la hora de hacer política que llega incluso a la presidencia de los Estados Unidos después de un asesinato.

La respuesta no tardó en llegar y desde la cuenta de Twitter de “House of Cards” acusaron recibo de la campaña de Berni y hasta plantearon sus dudas acerca de la estrategia elegida por el precandidato. “No se si estar orgulloso o aterrorizado. O ambas cosas”, dice el personaje que interpreta Kevin Spacey.