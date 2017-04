Detuvieron a un policía que se negó a pagar una cuenta de 900 pesos

Ocurrió en Comodoro. El policía se encontraba en un bar totalmente alcoholizado y se negó a pagar la cuenta. Se investiga si el efectivo, que actualmente pertenece a la Brigada de Rawson, sacó el arma de fuego reglamentaria en señal de amenaza.



Un policía integrante de la Brigada de Rawson fue detenido el martes a las 23 en un café – bar en Comodoro por amenazas, cuando se negó a pagar los 900 pesos en bebidas alcohólicas que había consumido.

Según contaron las empleadas del local, cuando se disponían a cerrar, el efectivo policial no quería abandonar el lugar y las amenazó con un arma, informó El Patagónico.

La dueña del comercio llamó a la policía y lo detuvieron por presuntas amenazas con arma de fuego. El policía de 27 años, “estaba alcoholizado”.

Al principio la mujer no precisó que fuese un policía al que detuvieron. “Fue un malentendido con un cliente que no quería pagar”, dijo la dueña del bar, a El Patagónico. Y agregó: “Alguien que no quiso pagar, las chicas se asustaron porque estaba violento”.

Finalmente se conoció que se trataba de un agente de policía vestido de civil, que había sido oficial de la Policía Federal en Rawson, donde luego de recibir varios días de arresto por su comportamiento finalmente salió con malos conceptos de la fuerza nacional.

Sin embargo, volvió en las filas policiales provinciales. Egresó del Centro de Instrucción de Comodoro Rivadavia en la promoción de 2015 donde obtuvo un excelente promedio.