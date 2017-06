El acusado de envenenar a su novia y a su hijo en Salta buscó sicarios

Rodrigo Gaspar Cinco, acusado de envenenar a su novia y su hijo con cianuro en Saklta, ofreció a conocidos dinero para matar al nene. Cuando se enteraron del hecho, acudieron a la justicia a declarar.



Rodrigo Gaspar Cinco, acusado de envenenar a Alejandra Párraga y a su hijo Amir Párraga, había ofrecido 10 mil pesos a tres personas diferentes para asesinar al nene de dos años porque le molestaba en su relación de pareja

Así lo declararon en la Fiscalía diferentes personas que, luego de conocer la noticia del doble crimen, se presentaron en forma espontánea.

“Él le ofreció diez mil pesos a tres personas distintas para matar a una persona”, expresó el fiscal penal 4 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Ramiro Ramos Ossorio, quien detalló que ante la negativa, el imputado redoblaba la apuesta y les ofrecía dólares.

“Estas personas no tomaron en serio lo que les planteaba Gaspar Cinco. Les parecía claramente irreal y no le dieron la envergadura que tenía, pero al conocer la noticia y comprobar la magnitud del hecho, se presentaron espontáneamente a la Fiscalía, donde prestaron declaración y aportaron pruebas, como los chats y los mensajes que se habían enviado”, explicó el fiscal.

En este sentido, detalló que eran personas que lo conocían al detenido pero que “no lo veían desde hace algún tiempo”, a las que contactó a través de Facebook, y en todos los casos les hablaba de un supuesto tercero que quería matar a un niño que molestaba en una pareja.

“Al parecer él tenía este conflicto personal de pensar que la presencia del niño no le permitiría cumplir con su proyecto de pareja normal”, señaló Ramos Ossorio, quien apuntó que “el señor ya había hecho público su descontento con la presencia del menor como parte del grupo familiar de su pareja y quería deshacerse de esa situación”.

El fiscal sostuvo que “tanto el niño como la joven fallecieron por intoxicación, por el consumo de cianuro de potasio”, pero el pequeño lo consumió y su madre “lo aspiró de la botella y al practicarle respiración boca a boca a su hijo en el momento en que entra en shock”.

“Por eso las muertes fueron diferentes. El menor tenía la sustancia en el estómago, mientras que la mujer la tenía en sus vías respiratorias”, sostuvo.

Ramos Ossorio imputó al hombre por los delitos de “homicidio doblemente calificado, por la relación de pareja y por el medio utilizado, en este caso envenenamiento”, en perjuicio de Alejandra Párraga, con quien mantenía una relación de unos dos meses.

Además, lo acusó de homicidio agravado por el medio utilizado, en perjuicio Amir Párraga.