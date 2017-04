El Equipo Municipal de Natación obtuvo el oro la primera fecha del Circuito Patagónico

El Equipo de Natación local consiguió el triunfo en la primera fecha del Circuito Patagónico de Natación, competencia realizada durante el fin de semana en el Natatorio “Eva Perón”.

En este sentido, el director del Natatorio, profesor Matías Runin, indicó que “participaron cerca de 120 competidores de toda la Patagonia, con la participación de 6 clubes: el Club Patagonia; Club Punta Arenas, Club Hispanoamericano; Escuela Municipal de Piedra Buena; Escuela Municipal de Ushuaia; y la de Río Grande. Un total de 60 pruebas en dos jornadas muy intensas”.

Runin se mostró muy complacido con el desempeño de los deportistas del Municipio local. “Estamos muy felices por el oro obtenido por los integrantes del Natatorio, que fueron los que obtuvieron el primer puesto entre estos seis clubes”, celebró.

“Los chicos están realizando un trabajo excelente, por supuesto que es gracias al acompañamiento de los padres que es importante destacar y todo esto no se podría haber logrado sin el apoyo de la Agencia Municipal de Deporte y de nuestro intendente Gustavo Melella que tanta importancia le da al deporte”, destacó.

Asimismo, el funcionario destacó la gran labor de todo el equipo de trabajo que está detrás del Natatorio, “por supuesto que si el agua no está en condiciones, si la limpieza del edifico no es la adecuada, si los profesores no vienen a dar sus clases, estos resultados exitosos no serian los que hoy tenemos”.

Finalmente, Matías Runin adelantó que “habrá más adelante, para la primera semana de junio, un torneo en Punta Arenas, donde la competencia será muy exigente, y estamos con miras a esa competencia, trabajando para obtener una buen desempeño”.

Resultados por equipo:

1 Escuela Municipal Rio Grande Escuela Municipal Rio Grande 603

2 Club Punta Arenas Club Punta Arenas 489

3 Escuela Municipal de Ushuaia Escuela Municipal de Ushuaia 411

4 Club Deportivo Hispano A Club Deportivo Hispano A 261

5 Club Patagonia Club Patagonia 131