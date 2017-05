El Gobierno entregó 64 soluciones habitacionales a Trabajadores de la UOCRA

El Gobierno fueguino entrego 64 viviendas a los afiliados de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), tal como lo había adelantado el titular del Parlamento. El acto se concretó colegio Kloketén del barrio Río Pipo, con un almuerzo junto a referentes de varios sindicatos fueguinos, obreros y familias adjudicadas.

Encabezado por la gobernadora de la Provincia, Dra. Rosana Bertone y el Presidente del Parlamento, vicegobernador Juan Carlos Arcando participaron Legisladores provinciales y nacionales, el gabinete de la Gobernadora y el titular del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), arq. Luis Cárdenas.

En declaraciones a Prensa Legislativa, Arcando consideró que la conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores, en esta oportunidad, tuvo un tinte especial. “Porque los trabajadores de la UOCRA, ellos que construyen sueños de que muchos fueguinos puedan tener su vivienda propia, ellos hoy recibieron de manos de la Gobernadora, las llaves de su propia casa”.

“Para ellos es una doble celebración” dijo esta tarde al término del almuerzo con que se agasajó a los trabajadores en su día. Evaluó que es un sueño concretado, “tener un techo digno” y agregó que “las han construido con sus propias manos”.

Para finalizar, envió un “caluroso saludo, lleno de afecto y cariño a los compañeros trabajadores de la UOCRA y a todos los fueguinos”, los que día tras día, “construyen una Tierra del Fuego y una Argentina que mira hacia el futuro, con esperanza y unión”.

En tanto, la gobernadora Dra. Rosana Bertone saludó a “todos los trabajadores de la Argentina y del mundo” y contó que “es una paradoja, recibir su casa propia y que con sus propias manos construyeron tantas otras”. Entendió que una vivienda es “símbolo de amo, de protección y dignidad”. Dijo que esos valores “están presentes en cada uno de los trabajadores”.

“Me emociona verlos trabajar temprano con el frío, el barro y la lluvia. Los admiro profundamente. El trabajo nos permite sentirnos partes de una sociedad que nos necesita”, señaló. Entendió que muchos “llegamos en búsqueda de trabajo” y recordó que ella también, vino en busca de su lugar “y esta tierra nos lo dio”.

Recordó que el trabajo y la vivienda son derechos. “Me desvelo por protegerlo, me obsesiona proteger al trabajo” y recordó que “es una obligación que asumí y renuevo todos los días. También refirió a la “incertidumbre” que genera saber qué sucederá con la industria y la calificó como “fuente de futuro”. Asimismo, pidió que “los fueguinos defendamos lo nuestro. Y hagámoslo de la mejor manera, hagámoslo trabajando. Trabajando mejor, más unidos y mostrando nuestro orgullo por lo que hacemos”, sentenció.

“Que no nos confundan, en cada pieza, en cada producto, en cada labor que realizamos, va el talento y la fuerza de un pueblo que no se resigna, que no se doblega y lucha con inteligencia”, cerró.

“Tienen en mí más que una Gobernadora, tienen una compañera de trabajo que junto a ustedes defenderá lo nuestro. Hablemos de lo que hacemos, con orgullo” y pidió que “contemos nuestra verdad”. También tuvo una mirada especial “para aquellos que no tienen su fuente laboral” y volvió a pedir “que no se rindan, hay que insistir y no perder las esperanzas”.