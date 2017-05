El Gobierno impulsa el protagonismo de la comunidad en la resolución pacífica de conflictos

La gobernadora Rosana Bertone presentó estos objetivos a organizaciones sociales junto a funcionarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. La Mandataria mantuvo además una reunión con la directora nacional de Mediación y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos, Dra. Raquel Munt.



La gobernadora Rosana Bertone presentó a organizaciones sociales el programa del Gobierno para resolución de conflictos, de manera que los mismos no tengan que llegar a la instancia judicial. Lo hizo en compañía del secretario de Planificación Estratégica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Mauricio Devoto, y la directora nacional de Mediación y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos, Dra. Raquel Munt, en un acto que tuvo lugar este lunes en Casa de Gobierno.

Previamente, la doctora Munt mantuvo una reunión de trabajo con la Gobernadora, y con las áreas que intervendrán en la implementación de los programas.

“Acá hay gente que hace muchísimo por la pacificación -comenzó diciendo Bertone a los asistentes-. Queríamos compartir y contarles lo que estamos encarando en el área de Educación, en el Servicio Penitenciario, con la doctora (María del Carmen) Battaini desde el Poder Judicial, que lleva adelante una tarea de mediación muchas veces en soledad y con el descreimiento de algunos sectores”. La Mandataria evaluó como primordial abrir “instancias de diálogo en nuestra sociedad” para la resolución pacífica de conflictos.

“Cuando hablamos de acceso a justicia estamos hablando de un derecho humano básico”, dijo a su turno la Dra. Munt, quien explicó que el objetivo es buscar una mejor justicia “con el protagonismo de la comunidad”.

“No podemos pensar en que haya justicia si no hay paz, y no podemos pensar en que haya paz si no hay acceso a la justicia y si no hay instituciones sólidas que garanticen esta participación”, expresó.

Explicó que se busca capacitar particularmente a “los operadores barriales” que son “los primeros en detectar la conflictividad”. “Ellos son los que deben tener las herramientas para gestionar pacíficamente esos conflictos”, indicó y dijo que casi a diario se producen casos de desacuerdos entre vecinos que incluso terminan en hechos delictivos ya que no se los puede solucionar a tiempo.

El secretario Devoto agregó que “el objetivo del Ministerio de Justicia es tratar de construir una sociedad un poco más justa, más pacífica, más equitativa”. “Interpretamos a la justicia como un valor que está al alcance de todos”, agregó e interpretó que “cada uno de nosotros en nuestra vida cotidiana podemos actuar y dar al otro lo que le corresponde”.

“Necesitamos equilibrio y armonía para que el país salga adelante”, dijo el funcionario, considerando que esto se logra con “predisposición al diálogo y generación de consensos”.