El intendente Melella recorrió junto a SEDRONAR la obra de la Casa de los Jóvenes

El intendente Gustavo Melella relató que los funcionarios de la Secretaría de Programación de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR) “están muy contentos por el avance de la obra de la Casa de los Jóvenes y por la política que se lleva adelante desde el Municipio”.

Al respecto el intendente añadió “en esto desde el SEDRONAR nos felicitan, porque en muchos lados es verso, figura en un organigrama, pero la realidad es que no laburan con los pibes en los barrios. No hacen un taller, ni absolutamente nada, entonces el discurso está, pero la acción concreta no”.

Melella recalcó que desde el organismo “monitorean el avance de la obra, que avanza y están los certificados y los fondos que se enviaron. Cada vez que hemos recibido fondos, los hemos aplicado en lo que corresponde y en esto el SEDRONAR está tranquilo, porque los fondos se utilizan para esto. No sé qué habrá pasado en otros lados”.

“La Casa de los Jóvenes está destinada para que los chicos puedan venir, tomar un mate, participar de una radio abierta o un taller de apoyo escolar, o de educación sexual”, dijo respecto a cómo espera que sea el funcionamiento del espacio.

En el mismo sentido Melella indicó que “la faz operativa es el acompañamiento, porque uno tiene la mirada tradicional que se los interna, se los medica o los mandan a una huerta, pero la Casa de los Jóvenes es un espacio que va a estar abierto prácticamente todo el día”.

“El chico que sufre algún tipo de adicción le da vergüenza ir a un lugar donde sabés que van ‘los chicos que se drogan’, porque muchas veces se dice así, entonces no van y por eso esto es un espacio abierto en el que van a estar acompañados por un equipo terapéutico, madres y padres que se acercan voluntariamente, por eso es digo que es otra mirada y la idea es, si Dios quiere, para los primeros días de julio tener terminada la obra”, dijo para finalizar.