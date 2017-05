El legislador Furlan destacó el servicio y eficacia que brinda la Policía Provincial

Se realizó en el salón de comisiones de la Legislatura, un encuentro de la Comisión de Seguridad Nº 6 donde se abordaron temáticas de seguridad. Fue ayer y se destacaron la puesta en funcionamiento de las comisarías destinadas al tratamiento de la violencia de género y la implementación del sistema de localización georeferencial, ambas herramientas aprobadas por Ley, el año pasado.

El jefe de Policía, comisario Mayor, Nelson Moreyra junto al jefe de la zona norte, comisario Daniel Moraga, con parte de la cúpula de la fuerza, acudieron al encuentro, donde los Legisladores consultaron sobre las leyes que debían ponerse en funcionamiento y la situación actual de seguridad en la Provincia. En este sentido, se también se abordó el resultado de la implementación de la Ley de Flagrancia.

En este aspecto, Furlan aclaró que “la convocatoria surgió de un pedido del legislador Villegas”, que planteó inquietudes sobre cuestiones de seguridad y la puesta en funcionamiento de las comisarías de la mujer y la utilización del sistema georeferencial. Se trata de “leyes que sancionamos el año pasado, Nº 1127 y Nº 1130”, dijo.

El referente del FPV – PJ, puso en valor la Ley de Flagrancia sancionada en la gestión legislativa anterior: “Obtuvimos información sobre cómo funciona el procedimiento; cómo se está poniendo en práctica y algunas modificaciones que deberían hacerse. Tiene como objetivo el beneficio de la comunidad con el funcionamiento correcto de los procedimientos”, dijo. Informó además, que “las estadísticas en cuanto a la resolución de delitos, son muy interesantes en cuanto a la resolución de delitos infraganti”, reveló.

Furlan explicó que abordaron la situación de las comisarías en la Provincia que “se estarán inaugurando en los próximos días. Una en el Valle de Andorra de Ushuaia- quinta en la ciudad- y otra en la Margen Sur de Río Grande”, se trata de una cuarta dependencia.

Sobre la implementación del sistema georeferencial (botón antipánico), el Presidente de la Comisión dijo: “Va de la mano con las obras que estamos realizando. Si no tenemos la fibra óptica adecuada, no sirve de nada implementarlo porque no va a funcionar con la eficacia que necesitamos”, lamentó.

El Legislador, destacó el trabajo mancomunado que realiza el Gobierno y la Secretaría de Seguridad para llevar mayor seguridad a los vecinos. “Sse están gestionando y próximamente estarán funcionando 70 cámaras para Ushuaia, 30 para Tolhuin y 90 para Río Grande, es un avance más que importante”, destacó.

En este contexto, mencionó la incorporación de nuevos vehículos para la fuerza policial. “Primero, por un convenio que hemos realizado, aprobado por la Legislatura con Nación, para la compra de 18 vehículos 4×4 y, por otro lado, el equipamiento que hace a la estructura policial; abrigos, chalecos y otros elementos de importancia para la función, que está entregando la Gobernadora, en las inauguraciones de las comisarías de Ushuaia y Río Grande”, adelantó.

“Evacuamos dudas en cuanto a la implementación y su tiempo”. A partir de mitad de año, tanto en Ushuaia como en Río Grande se dará apertura a las comisarías de la mujer, serán ubicadas donde ahora funciona la comisaría de familia y minoridad. También, se destinará personal -de las primeras 100 vacantes que egresarán de la escuela de policía, donde el 40 por ciento serán personal femenino-, a estas dependencias.

Consultado por Prensa Legislativa sobre los alcances del encuentro con los Parlamentarios, el jefe de la Policía fueguina, avizoró la apertura de las dependencias para agosto próximo, “tiene que ver con la incorporación de personal que hicimos este año, la capacitación y la posibilidad de ingresar profesionales que van a integrar áreas específicas de tratamiento”, tanto en Ushuaia como en Tolhuin y Río Grande.

En la Provincia, “contamos con un nivel de seguridad aceptable. Es cierto que en los últimos tiempos los índices delictivos se dispararon un poco en Río Grande. Tiene que ver con la constitución social y otras cuestiones. Por parte de la policía, estamos volcando todos los recursos; humanos y tecnológicos, para poder conducir la situación”, informó Moreyra sobre las acciones tendientes a controlar la inseguridad.

El comisario Mayor auguró un año en crecimiento y mejoras en el servicio que brinda la fuerza, “vamos a estar muy bien a mediados de año. Estaremos promocionando un curso para 100 agentes y sobre fin de año otra incorporación de 140 más. Estos hombres y mujeres serán distribuidos en mayor proporción en Río Grande”, aseguró

Agradeció el aporte que se está realizando desde el Gobierno y la Secretaría de Seguridad, “para proveer los recursos tecnológicos, de transporte, uniformes y otros elementos, lo que hacen a brindar un servicio optimo a los vecinos”, cerró.

Participaron del encuentro los legisladores: Ricardo Romano (FPV – PJ), Pablo Villegas y Damián Löffler (MPF) y Pablo Blanco (UCR – Cambiemos), participaron junto al presidente de la comisión, Ricardo Furlan (FPV – PJ), en el debate con las autoridades policiales.