El millonario regalo de Beckham a Victoria por los 20 años de casados

El ex futbolista y la ex Spice Girl cumplirán este año 20 años de casados, y para celebrarlo, David Beckham decidió gastar una “pequeña” fortuna en un regalo. Mirá.



Aunque ya van por su aniversario 20 de casados, David Beckham siempre está buscando la manera de sorprender a su esposa, la diseñadora Victoria Beckham, es por eso por lo que en esta ocasión no será la excepción. El ex astro del fútbol decidió invertir en un “pequeño” regalo.

Ellos se convirtieron en una de las parejas más poderosas del mundo del entretenimiento, y su amor sigue intacto luego de haber tenido 4 hijos juntos, Brooklyn de 18 años, Romeo de 14, Cruz, de 12 y Harper, de 5, por lo que él quiere regalarle algo que todavía no tiene.

David tiene intenciones de comprar una isla privada donde su bella esposa pueda disfrutar de momentos familiares lejos del acecho de los paparazzis.

“Los Beckham, especialmente Posh Spice, desea imperiosamente que su familia pueda disfrutar de tiempo de calidad juntos, en un ambiente de normalidad. Hoy en día apenas hay fotos de Victoria en bikini porque ella se siente muy insegura acerca de su figura. Así que David quería darle como regalo un lugar donde pueda bajar la guardia ahora que se cumplirán dos décadas desde que comenzaran a salir juntos”, reveló una fuente al diario Daily Star Sunday.

El pequeño paraíso que quiere comprar se encuentra en el Caribe, donde también tiene una propiedad su buen amigo el magnate británico Richard Branson. “Les encanta ir a la Isla Necker de Richard Branson, por lo que David pensó que este sería el siguiente paso lógico para dar. Las islas caribeñas son increíbles, así que es difícil escoger, pero parece que finalmente se decantará por Bird Cay”, agregó la fuente.

Todo parece indicar que el ex futbolista desembolsará la impactante cantidad de 7 millones de libras (9 millones de dólares) para comprar una de las Islas Berry de las Bahamas: la isla Bird Cay. Cuenta con 250 hectáreas de extensión y más de 7 kilómetros de costa con unas aguas color turquesa, también cuenta con una residencia histórica de dos pisos y piscina situada frente al mar, así como con cinco viviendas independientes en la playa de arena blanca.