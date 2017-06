Escalofriante relato de Cecilia Alonso, la denunciante de Enrique Escudero

Cecilia Alonso, la mujer que hizo la denuncia en contra de Enrique Escudero, brindó su testimonio en El diario de Mariana.

En medio del escándalo por denuncia por violencia de género a Enrique Escudero, el padre de Silvina y Vanina, habló Cecilia Alonso, la denunciante.

La mujer contó en El diario de Mariana que mantenían una amistad por el cariño que Escudero tenía por la hija de ella y dio su versión sobre cómo se desencadenó la crisis de él.

Alonso contó que el domingo habían quedado en ir al zoológico con la nena, pero cuando ella fue a buscarlo, él estaba fuera de sí.

“Cuando llega con su auto, frena en la puerta y dice que Martina (por la nena) no se acerque. Estaba todo tapado con una campera y una capucha. Cuando yo me acerco era una cosa tan desagradable que me asusté, me puse a llorar, porque parecía que estaba todo ensangrentado, la cara era una cosa horrorosa, pensé que estaba lastimado”, continuó.

“Ahí se bajó del auto, se corrió para atrás, se le empezaron a caer los pantalones, empezó a gritar ‘dale, suban al auto, ustedes están locos, yo me quise disfrazar de payaso por el cumpleaños de Martina, no entienden nada’”, sostuvo.

Luego dijo que Escudero se puso tan nervioso que aceleró el auto, luego se bajó y la agarró del brazo para luego darle una piña. Acto seguido, los de seguridad la defendieron y los vecinos llamaron al 911.

Además, contó que Escudero le dejó en su auto una correa de perro con un dibujo de un pene y una carta. Mariana Fabbiani leyó una parte del texto. “Matar es solo un eufemismo, no podés matar a quien amás; qué malo que sos tan…”, dice un fragmento de la carta.

Será la Justicia quien determine qué pasó. La denuncia ya está hecha.