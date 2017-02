Femicidio en Lomas de Zamora: asesinaron con un martillo a una mujer

Una mujer de 42 años fue asesinada este domingo a martillazos en la cabeza en su casa del partido bonaerense de Lomas de Zamora y por el femicidio detuvieron a su concubino que, según familiares de la víctima, era “muy celoso”.



El hecho ocurrió durante la madrugada de este domingo, en una vivienda situada en la calle General Hornos al 1700, casi esquina Canadá, en la localidad de Villa Fiorito, en dicho partido de la zona sur del conurbano, donde la víctima, identificada por la Policía como Ramona Luque Blanco (42), residía junto a sus hijos y su pareja, ahora detenida, Saúl Heredia (43).

Fuentes policiales informaron a Télam que alrededor de las 8.45, la hija de 21 años de Ramona llamó al 911 luego de encontrar a su madre muerta sobre la cama de su habitación, contigua a un baño que separa ese dormitorio del de la joven.

Al arribar al lugar, los efectivos de la comisaría 5ta. de Lomas de Zamora constataron que Ramona había sido asesinada a golpes en la cabeza efectuados con un martillo, el que se secuestró todo ensangrentado al costado de la cama, dijeron los informantes.

Según las fuentes, a partir de los primeros testimonios obtenidos, el personal policial centró sus sospechas en Heredia, quien no se encontraba en la escena del crimen al momento del hallazgo del cadáver de la mujer.

Por ello, los investigadores realizaron distintas diligencias en procura de localizar a Heredia, quien quedó imputado en una causa caratulada como “femicidio” en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 del Departamento Judicial Lomas de Zamora.

Las fuentes señalaron que este domingo, el prófugo se presentó en una fiscalía del sur de la Capital Federal y fue detenido por personal de la PNA allí apostado, tras lo cual, comenzaron los trámites judiciales para su traslado a Lomas de Zamora, donde quedará alojado.

En tanto, Carolina León, comadre de Ramona, contó esta tarde a C5N que se cree que el crimen ocurrió a las 5 porque a las 4.30 fue el último mensaje de Whatsapp que la víctima envió a su hija antes de irse a dormir.

“Lo que me contó la hija es que fue por celos (…) Mi comadre tenía hijos pero no con él (por Heredia), que tiene dos hijastros y es un hombre muy celoso, siempre la celó de todo”, explicó Carolina y precisó que Ramona y Heredia eran pareja hace “catorce años”.

De acuerdo a esta mujer, la hija de Ramona le dijo que ella “no escuchó nada” y que “anoche no discutieron” víctima y acusado, pero que “a veces discutían” ya que el hombre “mucho no se llevaba” con el hijo varón de ella que “hace dos meses se prendió fuego y murió”.

Según la Policía, Heredia es argentino y empleado del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mientras que la comadre aclaró que trabajaba en el área de “Desarrollo Social” de la Capital Federal y que, en realidad, es “paraguayo”, por lo que en un primer momento temió que pudiera escapar a su país natal.

Por último, Carolina recordó que Ramona era “ama de casa” y que la última vez que la había visto fue el sábado de la semana pasada en el cumpleaños de una nieta de ella.