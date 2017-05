Gorbacz: “esperamos que las elecciones sirvan para debatir proyectos y no para generar conflictos”

El ministro Jefe de Gabinete Leonardo Gorbacz, insistió hoy en que “tenemos que cuidar la paz social que hemos logrado entre todos, porque es la base sobre la cual podemos desarrollarnos” y se esperanzó en que las próximas elecciones parlamentarias “sirvan para debatir proyectos y no para generar conflictos”.



En declaraciones brindadas al programa radial “El Cronista Urbano” que conduce Adrián Moreno, Gorbacz recordó que “la conflictividad ha sido responsable del atraso en Tierra del Fuego”. Por ello es que el Ministro realizó un llamado a “aprovechar este clima de paz que hemos logrado para abocarnos al trabajo y no a la discusión entre dirigentes”.

“Yo no quisiera tener que estar contestando permanentemente las críticas de un funcionario municipal, porque tenemos que abocarnos a trabajar” reiteró Gorbacz, y advirtió que “no se puede gobernar echando las culpas a otro sistemáticamente”.

El Jefe de Gabinete Provincial sostuvo que “nuestra provincia tiene un retraso enorme en materia de obra pública, porque no hubo hasta ahora una política que acompañara el crecimiento poblacional explosivo”. Para dar solución a ese déficit “hemos gestionado recursos para realizar un plan de obras que es inédito en la historia de Tierra del Fuego y nuestra prioridad es concentrarnos en ese trabajo y no en peleas que no conducen a nada” afirmó el funcionario.

Respecto al escenario electoral, Gorbacz analizó que “necesitamos diputados que no sólo se comprometan con un proyecto nacional, sino también que tengan puesta la camiseta de Tierra del Fuego, y ayuden a gestionar las soluciones que necesita la gente”, al tiempo que lamentó que “nuestra Provincia ha tenido en los años electorales un nivel de conflictividad y violencia altísimos, así que esperamos que las elecciones sirvan para debatir proyectos y no para generar conflictos”.