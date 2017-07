Habló el juez que dejó libre al hombre que violó y mató a Micaela García

Carlos Rossi aseguró que: “A Micaela la mató Wagner y yo lo único que hice fue cumplir con la ley”. Además manifestó que llegado el momento, le gustaría hablar con el padre y la madre de la joven que fue asesinada en abril de este año luego de ser secuestrada.

El juez Carlos Rossi, quien fue el primer magistrado que liberó a Sebastián Wagner, el hombre acusado de violar y matar a Micaela García en Gualeguay, intentó justificar su decisión.

Rossi sostuvo que “la verdad es que es muy feo y terrible lo que pasó, lo que le pasó a Micaela. Es obvio que me solidarizo con sus familiares porque es tremendo lo que sucedido. Pero deberán saber todos que actué ajustado a Derecho, cumpliendo con la Ley y haciendo lo que me exige la Jurisprudencia y la legislación”, dijo en una entrevista para Diario Uno de Entre Ríos.

Cuando se lo consultó si volvería a dejar en libertad a Wagner, dijo tras escucharse un profundo respiro: “Mirá la pregunta que me hacés?. Estoy convencido que actué bien, que hice lo que tenía que hacer y que apliqué el Derecho tal como debe ser”.

El juez aseguró que:”Micaela es la víctima, por supuesto, lo mismo que su familia, pero deberán entender y es por eso que lo voy a marcar en mi defensa, cumplí con lo que me exige hasta el propio Superior Tribunal de Justicia que me retó por seguir los informes. Hay jurisprudencia que me avala y que es muy clara, lo que me lleva a decir que actué dentro de la ley”, aseguró Rossi.

“Me atormenta como a cualquiera el calvario que vivió Micaela, pero tendrán que saber que a ella yo no la maté. La mató Wagner que tenía un beneficio y sólo Dios sabe porqué hizo lo que hizo”, enfatizó el juez para marcar nuevamente: “La salida transitoria estuvo bien otorgada y yo no me puedo hacer cargo por lo que puede hacer o dejar de hacer una persona que avanza en el régimen de Ejecución de Penas. Yo no hago futurología de los actos de las personas”.

Rossi manifestó que llegado el momento, le gustaría hablar con el padre y la madre de Micaela. “Quiero decirles el respeto que les tengo, mi solidaridad, pero además quiero contarles por qué hice lo que hice”, sostuvo el magistrado.

La estudiante de 21 años cursaba el Profesorado Universitario de Educación Física, en la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) de Gualeguay. Fue vista por última vez un domingo 2 de abril en horas de la madrugada y a la salida de un boliche. Su cuerpo fue encontrado días después en un descampado.