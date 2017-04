La confirmación de Claudio Tapia: “Sampaoli es el único candidato para la Selección”

El presidente de la Asociación del Fütbol Argentino aseguró que el actual entrenador del Sevilla es el único reemplazante de Edgardo Bauza. “Somos respetuosos y negociaremos su salida de Sevilla”, señaló Chiqui. ¿Aceptará?



Después de meses de incertidumbre, Chiqui Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino desde el 27 de marzo, finalmente lo dijo: “Jorge Sampaoli es el técnico elegido, pero somos respetuosos con Sevilla y negociaremos la cláusula”. Si el casildense acepta, la AFA deberá hacerse cargo de la cláusula de rescisión, valuada en un millón y medio de dólares.

El ex DT de la U de Chile se encuentra trabajando en el elenco andaluz, que este jueves venció al Celta de Berizzo por 2 a 1 y alcanzó la línea del Atlético Madrid en el cuarto lugar de la tabla de posiciones, para poder soñar con ingresar a la Liga de Campeones de la temporada que viene.

Además, el ex presidente de Barracas Central habló sobre la problemática entre los clubes argentinos que no quieren ceder a sus futbolistas para el Mundial Sub 20 que se disputará en mayo en Corea del Sur: “Todos los dirigentes tienen que priorizar a la Selección”.