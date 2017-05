La Justicia determinó que Ricardo Centurión no podrá dejar el país

Por la denuncia por la denuncia de violencia contra su ex novia, el jugador de Boca no podrá salir del país. Además, se determinó mantener la orden de restricción perimetral y, por el momento, se descarta la detención del mediocampista.



La causa por las supuestas lesiones que el jugador de Boca Ricardo Centurión le habría propinado a su ex novia avanzó y en las últimas horas la Justicia decidió que el 10 xeneize no podrá dejar el país.

Según trascendió, el juez Marcelo Javier Goldberg firmó este viernes por la noche la resolución que le prohíbe a Centurión salir del país.

Por otro lado, el juez determinó sostener la orden perimetral a favor de la denunciante, la ex novia del referente de Boca, Melisa Tozzi, quien lo acusó por violencia de género.

En relación a la posible detención del jugador, la Justicia consideró que, hasta el momento, faltan elementos para ello.