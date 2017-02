La respuesta de Tinelli por las elecciones en AFA: “No mientan más”

Ni bien se enteró de las declaraciones del ex vicepresidente de Quilmes, quien aseguró que las elecciones en AFA las había ganado Segura, el empresario televisivo salió a contestarle en su cuenta de Twitter.



Carlos Coloma, ex vicepresidente de Quilmes, causó mucho revuelo al asegurar que Luis Segura debió haber sido el ganador de las elecciones en AFA que terminaron igualadas en 38. Apuntó a Rodrigo Escribano, vice de Talleres, de emitir un doble sufragio para evitar el triunfo del ex mandatario de Argentinos Juniors.

Ante esto, Marcelo Tinelli, oponente de Segura en la elección, respondió inmediatamente desde su cuenta de Twitter: “No mientan más. Se escucha claramente que Silva le dice a Segura que vienen los votos dobles. Y ofrecían dinero a los que votaban a Segura”.

Y agregó: “En la votación del 38-38, Coloma no vio nada porque estaba al lado mío. Rodrigo Escribano es una persona de bien. Fíjense quién escribe la nota”.