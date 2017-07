La Tota Santillán recibió amenazas antes del brote

Se difundió un audio de una conversación entre la Tota Santillán y el dueño del departamento que el conductor ocupaba.

Daniel la Tota Santillán recibió una llamada con amenazas en los días previos a su detención y posterior internación en un neuropsiquiátrico en Vicente López.

El audio de la conversación pertenece al 5 de julio y en él se escucha al dueño del departamento que ocupaba la Tota reclamándole el inmueble: “Te voy a mandar gente y te van a cagar a trompadas”.

La discusión fue por el departamento que los padres de una compañera del colegio de Camila, la hija de seis años de la Tota, le prestaron cuando se separó en 2014. Luego de reconciliarse con su ex Sol Fiasche, el productor volvió a su casa familiar, pero no devolvió las llaves del inmueble, ubicado en la calle Thames.

Tras la separación definitiva, la Tota volvió a ocupar el departamento, propiedad de Miguel Ángel y Liliana. Sin embargo, el inmueble fue vendido y los dueños necesitaban que el conductor lo desocupara, según indicaron en Nosotros a la mañana.

Miguel Ángel: -Necesito la llave del departamento que me estás usurpando. Me prometiste que te ibas a ir el 1 y todavía no te fuiste.

Tota: -Te dije que hablaras con Sol y con el papá.

Miguel Ángel: -Yo tengo que hablar con vos porque las llaves las tenés vos. ¿Vos querés que yo te prenda fuego?

Tota: -Vos hablaste con Sol y hablaste con él…

Miguel Ángel: -¿Vos querés que yo te prenda fuego, Dani? Yo te lo digo de verdad. ¿Querés que yo te prenda fuego? ¿Querés que yo empiece a sacar el tema de Mía al aire?

Tota: -¿De quién?

Miguel Ángel: -¿Querés que te prenda fuego la carrera, que prenda fuego todo? Yo sé muchas cosas, Dani. Te prendo fuego, te quemo la carrera. Te voy a quemar la carrera. Andate del departamento porque te quemo la carrera. Te lo prometo.

Tota: -Pará un cachito. No te enojes así. Me vino un tipo a amenazar acá.

Miguel Ángel: -No, no, no. Las pelotas. Andate del departamento. Te voy a mandar todos los días gente que va a pasar y te van a cag… a trompadas. No vas a poder salir del departamento. Grabá lo que estoy diciendo.

Tota: -¿Vos te acordás que nosotros nos conocimos en la calle? Si vos me decís a tu amigo, ¿por qué no me llama tu amigo entonces?

Miguel Ángel: -¿Qué carajo tiene que ver mi amigo? Esto es entre vos y yo. Te doy una hora para que me llames y te vayas. Si en una hora no hay una respuesta, te prendo fuego. Sabelo.

Tota: -Yo creo que no te animás.