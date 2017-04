Laura Esquivel habló de las incómodas situaciones que le tocó vivir cuando protagonizaba “Patito feo” y era muy joven.



Cuando Laura Esquivel debutó en Patito Feo, solo tenía 12 años. Si bien esto le abrió muchas puertas desde muy joven, el bullying desde temprana edad también se hizo presente en su vida.

“Cuando había Patito, había gente que me gritaba ‘fea’ por la calle y me decían barbaridades. Y me afectaba”.