Le preguntó a su jefe cuándo iba a cobrar y fue brutalmente golpeada

Ocurrió en un local de belleza de Ramos Mejía, la mujer denunció que el dueño de la peluquería la golpeó. El hombre hizo una contradenuncia en la que aseguraba que se había robado $48 mil de la caja.

Dora Tula trabajó hasta el martes pasado en la peluquería HD Green de Ramos Mejía. La mujer denunció un hecho de violencia hacia su persona por haber consultado cuándo iba a cobrar su sueldo que ya llevaba 10 días de atraso.

Según contó la mujer a Diario Popular, fue agredida por el dueño de la peluquería y la encargada, pareja del hombre, quienes la dejaron con varios cortes en la cara.

“Todo comenzó el sábado último con el despido de una mujer que trabajaba en tareas de limpieza, que derivó en una discusión al no quererle pagar lo que correspondía. Yo me solidaricé con ella. Al día siguiente no fui a trabajar por un problema de salud que tengo desde hace un tiempo. El pasado martes me presenté como siempre a las nueve de la mañana, sin ningún problema”, relató la mujer.

Y agregó:”Cuando llegó el dueño (por Hernán Dignani), le hice el reclamo por el dinero y ahí se dio la primera situación de violencia, me maltrató con una serie de insultos, que llevaron a que tomara la decisión de irme. Así se lo dije y pedí dos bolsas para llevarme mis cosas, ya que trabajó con mis propios elementos, por lo que llamé por teléfono a mi marido para que me pasara a buscar, ya que nosotros vivimos en Caseros”.

Además, trascendió que a raíz de la “contradenuncia” por la supuesta sustracción de unos 48.000 pesos podrían ser citados tanto la empleada, como su esposo, quien también fue al lugar, en Avenida de Mayo, casi Belgrano, de Ramos Mejía, generándose un nuevo escándalo que recién finalizó con la intervención policial.

“El dueño de la peluquería le empezó a tirar cosas y justo llegó un patrullero, que había sido llamado por la gente que pasaba por la vereda y observaba lo que estaba ocurriendo. Fuimos hasta la comisaría de Ramos Mejía, que está a cinco cuadras del local y radicamos la denuncia por las lesiones, que fueron comprobadas por un médico legista. Después nos enteramos que Dignani dijo que le robamos 48 mil pesos de la caja, que supuestamente tenía para pagarnos los sueldos, cuando eso es mentira”, concluyó.