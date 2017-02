Liberan a “La Hiena” Barrios tras atropellar y matar a la embarazada

El ex boxeador fue condenado a tres años y siete meses de prisión por el “homicidio culposo” de Yamilia González, ocurrido en enero de 2010. La Hiena cumplía su condena en la cárcel.



La justicia de Mar del Plata concedió este jueves la libertad asistida al ex boxeador Rodrigo “La Hiena” Barrios, quien cumplía una condena a tres años y siete meses de prisión en el penal de Olmos por el “homicidio culposo” de Yamilia González, quien estaba embarazada, informaron fuentes judiciales.

El juez Juan Galarreta, a cargo del Juzgado de Ejecución Penal N°2 de Mar del Plata, otorgó la libertad asistida y argumentó que “no había elementos que le impidieran acceder a ese instituto que marca la ley”.

El pedido de la defensa del ex boxeador “no encontró oposición en la fiscalía de Ejecución a cargo de Marcelo Blanco”, dijo el magistrado.

El 24 de enero de 2010 a las 15 Yamilia González, de 20 años, y su madre, esperaban cruzar la avenida Independencia en la intersección con calle Ayacucho cuando Barrios, guiando su camioneta BMW modelo X5, chocó la parte trasera de un Fiat 147 que atropelló y provocó la muerte de la joven, quien estaba embarazada.

Barrios huyó del lugar y en su trayecto tuvo otro incidente con una camioneta y seis horas después se presentó junto a su abogado en la comisaría primera del centro marplatense.

Allí se le realizaron análisis para determinar si estaba bajo los efectos de estupefacientes o alcohol en el momento del accidente, pero los resultados de los estudios fueron negativos.

Tras ser condenado a cuatro años de prisión efectiva, Barrios estuvo 22 días detenido, pero el 26 de abril de 2012 recuperó la libertad después de que la Cámara de Apelaciones marplatense acreditara el pago de 200.000 pesos de caución depositado por familiares.

Luego esa resolución fue apelada ante la Cámara de Casación Penal Provincial, que resolvió que cumpla la pena de 3 años y 7 meses de prisión en el penal de Olmos.

Barrios arribó a primera hora de la tarde en un transporte del Servicio Penitenciario y fue llevado hasta el juzgado de Ejecución, donde se le tomó audiencia y se le comunicó la resolución del juez Galarreta.

Media hora después fue puesto en libertad asistida y deberá dar cuenta de todos sus movimiento a los institutos legales, como el Patronato de Liberados.