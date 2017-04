Mala noticia: la invasión de mosquitos aún no llegó a su pico máximo

A pesar de la llamativa y sorpresiva ola de mosquitos que se ve en los últimos días, especialistas aseguran que la invasión no llegó al pico máximo y habrá que soportarlos durante un tiempo más. Afortunadamente, no transmiten enfermedades.



La ola de mosquitos que irrumpió de forma inesperada en otoño a lo largo de toda la región estará por un tiempo más y según los especialistas, todavía no llegó a su pico máximo tras las fuertes lluvias que se registraron durante la semana.

Sin embargo, la buena noticia es que estos mosquitos, de la especie Ochlerotatus albifasciatus no transmiten enfermedades a pesar de que sus picaduras son bastante molestas.

Se trata de una especie que se reproduce en los charcos de lluvia y sobrevive a zonas mucho más frías que Buenos Aires, incluso pueden aguantar las temperaturas de Tierra del Fuego, por eso algunos los llaman los mosquitos “frozen” o “con pulóver”.