MALVINAS: Exponen analogías, diferencias y enfoques entre Gibraltar y el archipiélago argentino

En el centro de Excombatientes de Malvinas de nuestra capital, se llevó a cabo –el sábado- la disertación sobre “Malvinas/Gibraltar: analogías, diferencias y enfoques desde las perspectiva argentina y española”, a cargo del Dr. Miguel Herrero Rodríguez de Miñón. Acompañaron la charla, el presidente de Poder Legislativo, vicegobernador Juan Carlos Arcando, junto al presidente de la entidad, Walter Batista.

Finalizada la disertación, en diálogo con Prensa Legislativa, el Vicegobernador sostuvo que “Miguel Herrero Rodríguez de Miñón tiene una larga y amplia trayectoria desde el punto de vista jurídico. Estudió mucho el tema, principalmente Gibraltar, que tienen la misma situación que nuestra Islas Malvinas”.

De este modo, Arcando recordó el conflicto de soberanía que existe, entre España y el Reino Unido. “En este caso, Miñón vino a disertar sobre la analogía que tienen al respecto, fue una charla magistral realmente extraordinaria y enriquecedora”. Además, el Presidente del Parlamento valoró el interés demostrado por la comunidad, con la presencia de este reconocido jurista español, un día sábado. “Realmente, muy complacido por la visita y con la disertación que brindó, la que agregó más conocimiento de cómo debemos encarar y plantear nuestro reclamo de soberanía de las Islas Malvinas”, concluyó.

Al comienzo de la charla, el licenciado Rodríguez de Miñón dijo estar “verdaderamente emocionado. Cuando escucho un himno nacional especialmente de un país cercano, me alegro tanto como si oyera el propio”. En este sentido, el Doctor manifestó que su analogía entre Malvinas y la isla española, se enfocan desde dos punto de vista, primero en general y luego el jurídico.

“Qué es el territorio nacional, eso se discutió mucho a través de los siglos y una primera versión, decía que era la propiedad del Estado. Ahora bien, qué es la soberanía, eso también se debatió mucho, es una plenitud de competencia. Soberano no es aquel sobre el que manda, sino su ámbito de poder. No toda la zona donde el Estado ejerce su competencia es territorio nacional”, dijo Miñón en relación a la descolonización.

Además, agregó que “el espacio colonial, no es territorio nacional. De la misma manera que las Malvinas, pueden estar ahora mismo sometidas a la competencia estatal británica y en ese caso es evidente que no es territorio nacional del Reino Unido”. Mencionó que Gran Bretaña manejó la posibilidad de introducir las islas de Malta y Gibraltar como propias. “Fueron los mismos británicos que dijeron que no, es territorio en las que ejercemos facultades plenas, pero eso no es nuestro territorio”.

De este modo, el jurista español asemejó a la Argentina, con el cuerpo humano. “El país es igualmente grande con o sin Malvinas, pero se siente herida en su totalidad, si pierde parte de su tierra. Nosotros podemos vivir muy bien si nos cortan un dedo, pero nos duele y nos sentimos incompletos”.

Como último punto de la exposición, el Doctor señaló que desde la potencia administradora tanto en Gibraltar como en Malvinas, sobre la posibilidad de poder acceder a la reivindicación de los territorios. “La población no lo quiere y nosotros defendemos los derechos de la población”, dijo en relación a la posición británica. “Desde mi punto de vista y probablemente de todos ustedes, eso es una falacia”, cerró.

Miguel Herrero Rodríguez de Miñón es doctor en Derecho y licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad Complutense de Madrid y de Lovaina. Fue redactor de la Constitución española de 1978 y es actualmente Consejero Permanente de Estado y miembro de número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. El último jueves, en la Facultad de Derecho de Argentina (UBA), le entregaron el título de doctor Honoris Causa.

También presenciaron la charla, el fiscal general ente el Superior Tribunal de Justicia, Oscar Fappiano; integrantes de la Justicia; de la Asociación San Martinian; autoridades provinciales y municipales; concejales; excombatientes, representantes de las fuerzas de seguridad y público en general.