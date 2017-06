Manguel: “Creí las disculpas de Feinmann y un ejército de trolls me mató en redes”

La periodista habló con minutouno.com sobre el altercado que tuvo con Eduardo Feinmann durante un programa de TV. “Feinmann mezcló todo, fue una incoherencia total lo que dijo, no entendí cuál fue su argumento”, señaló.



“Fue una confusión. No sé si intencionada o no”, dijo Romina Manguel a minutouno.com sobre el cruce que tuvo este jueves por la noche con su compañero Eduardo Feinmann durante el programa Animales Sueltos.

Es que a la periodista se la vio conmovida por uno de los informes que pasaron durante el programa y cuando comenzaron a debatir sobre el caso de Lomas de Zamora Feinmann la chicaneó: “Yo también me conmuevo por la gente que no puede comer, pero no te vi llorando por el chiquito asesinado. No se te cayeron las lágrimas”.

“¿En qué cabeza cabe que cualquier persona con una mínima sensibilidad no se conmueva ante un caso como el de Lomas, con el crimen de un nene de tres años? En la de un demente nada más” Yo no sé si esto fue un show, pero el show tiene que tener un límite”, agregó la panelista en diálogo con este medio.

“En ningún momento pensé en renunciar”

Sobre las disculpas que esgrimió Feinmann al aire, Manguel dijo que las creyó, aunque apuntó: “También me pidió disculpas fuera del aire. Pero hoy tenía un ejército de trolls matándome en las redes sociales”.

“Parecería haber querido ir en búsqueda de esa demagogia fachistoide que lo sigue. Como queriendo quedar bien con una audiencia a la que tiene cautiva. Pero todo tiene un límite”, agregó Manguel.

A pesar del fuerte cruce, Manguel aclaró que seguirá en el programa: “La semana que viene voy a estar ahí como todos los días. En ningún momento pensé en renunciar”.

“Quiero agradecer la solidaridad de mis compañeros que pusieron un límite a la situación, como también el saludo de colegas y funcionarios que me escribieron”, concluyó la periodista.