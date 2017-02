Misiones: encontraron un camión con 4 toneladas de marihuana

La policía de Misiones halló este lunes alrededor de cuatro toneladas de marihuana en un camión que fue abandonado en las afueras de Posadas, tras atascarse en el barro.



El cargamento estaba acondicionado en planchas de entre ocho y diez kilos en la carrocería de un Mercedes Benz 675 cubierto con un plástico, y al parecer era transportado hacia algún sitio de acopio para ser trasladado hacia los centros de consumo.

De acuerdo con las mismas fuentes, el procedimiento se realizó alrededor de las 6.30 en camino de tierra que une a Posadas con San Carlos, en Corrientes, conocido como ex ruta provincial 213, aunque debido al mal estado es utilizado únicamente para el tránsito vecinal.

El rodado se encontraba en medio de un lodazal y atascado en la banquina, donde las huellas determinaron que el conductor habría perdido el control después de un recorrido errático, tras lo cual abandonó el lugar en busca de una supuesta ayuda.

En esas circunstancias, vecinos de la zona conocida como paraje San Isidro dieron aviso a la policía por el inusual movimiento y detonaciones de armas de fuego, ocasión en que se hicieron presentes varias patrullas y efectivos de fuerzas especiales que requisaron el camión.

En la carrocería, y con una cobertura de plástico, sin otro elemento que sirviera para ocultar la carga, los policías hallaron el cargamento de marihuana que, inicialmente, fue estimado por las fuerzas intervinientes en alrededor de cuatro toneladas.

Al confirmarse que se trataba de una importante carga de alucinógeno, más de 80 efectivos de distintos escuadrones de la policía provincial montaron un operativo que incluyó caminos vecinales y la ruta nacional 12, tanto en el ingreso a Misiones desde Corrientes como en el tramo hacia Puerto Iguazú.

En las averiguaciones iniciales los investigadores confirmaron que el camión con la carga de marihuana, además de atascarse en el barro, tenía desperfectos en el tren delantero, lo que imposibilitó que el conductor pudiera seguir la marcha y lo abandonó.

En ese contexto surgieron conjeturas en cuanto a que el responsable del rodado habría intentado buscar ayuda, aunque los testimonios de vecinos en cuanto a que se escucharon disparos de armas de fuego abrieron la posibilidad de que se hubiera registrado un enfrentamiento por el cargamento de droga.

Los investigadores no descartaron la segunda alternativa al mencionar que la zona es utilizada, con frecuencia, por delincuentes para transitar con mercaderías ilegales como drogas o elementos electrónicos provenientes de Paraguay, principalmente.

Las actuaciones quedaron a cargo del Juzgado Federal de Posadas, que dispuso medidas para el esclarecimiento del hecho, aunque no se registraron detenciones.