En un programa televisivo, Pico Mónaco manifestó a corazón abierto su deseo de tener un hijo.

Pico Mónaco consolidó su relación con Pampita, a pesar de que en los últimos tiempos salgan a la luz affaires de su pasado como el de Silvina Luna.

Invitado en Polémica en el Bar, el ex tenista sorprendió al decir: “Tengo ganas de ser padre. Me encantaría, obviamente”.

Por otro lado, Mónaco expresó: “No soy para nada celoso. No me molesta que la elogien a Pampita, para nada. No estoy pendiente”.