Piñera y Sánchez se impusieron en las primarias de Chile

Con más del 90 por ciento de los votos escrutados, Sebastián Piñera ganó la candidatura por Chile Vamos y la periodista Beatriz Sánchez ira por la izquierda no oficialista de Frente Amplio.

El ex mandatario Sebastián Piñera, líder en las encuestas para las elecciones generales del 19 de noviembre, se impuso cómodo este domingo en las primarias de la coalición derechista Chile Vamos. De este modo, disputará nuevamente la presidencia. Mientras tanto, la periodista Beatriz Sánchez se impuso en la izquierdista no oficialista Frente Amplio.

Con más del 90 por ciento de las mesas escrutadas, el Servicio Electoral chileno (Servel) indicó que en la primaria de Chile Vamos, en la que se superaron los 1,1 millones de votantes, Piñera obtuvo 56,9 por ciento de los votos, seguido por senador Manuel José Ossandón con 28,5 y por el diputado Felipe Kast con 14,6.

En el Frente Amplio votaron cerca de 300 mil personas y le dieron una victoria abrumadora a Sánchez con el 68 por ciento, mientras el sociólogo Alberto Mayol saca el 32.

Ossandón aseguró que en la semana se reuniría con Piñera para hablar sobre noviembre, aunque remarcó que no es dueño de los votos, sembrando algunas dudas sobre si apoyará o no al ex presidente. Mayol felicitó a Sanchez y remarcó: “Nos ponemos al servicio de Beatriz”.

Las primarias coincidieron con la participación de Chile en la final de la Copa Confederaciones, por lo que todos los analistas, e inclusive al interior de los partidos, estimaban una baja participación en las elecciones, lo que no ocurrió.