Randazzo no descarta ir a una gran PASO con Cristina y Massa

El jefe de campaña de Florencio Randazzo, Alberto Fernández, afirmó en declaraciones radiales que desde el sector del ex ministro de Interior y Transporte no están cerrados “a nada”. Además, indicó que la ex jefa de Estado aseguró que será candidata a senadora.

A horas del cierre de listas para las PASO, desde el randazzismo no descartaron la realización de una elección en la que el exministro de Transporte compita con Cristina de Kirchner y Sergio Massa.

Consultado sobre la posibilidad de un acuerdo para elecciones simultáneas con la expresidente y el líder del frente 1País, Alberto Fernández, jefe de campaña de Randazzo, afirmó en declaraciones a radio Mitre que “no estamos cerrados a nada”.

Por otro lado, Fernández confirmó que en la reunión que mantuvieron Randazzo y Cristina de Kirchner este viernes por la noche, la exmandataria le confirmó que será candidata por el espacio Unidad Ciudadana.

Fernández aseguró además que Cristina le ofreció a Randazzo integrar la lista de senadores o diputados, pero no hubo acuerdo. “Él tiene convicción y dignidad, quiere proponer algo distinto para el futuro”, concluyó.