Recolección de residuos: Colazo recibió a referentes de los barrios de la Margen Sur

La concejal Laura Colazo recibió a referentes de distintos barrios de la Margen Sur en donde los vecinos se mostraron molestos ante la falta de la recolección de residuos en más de quince barrios de este sector de la ciudad, y el no cumplimiento de la ordenanza N° 3330/14.

Este miércoles se llevó a cabo una reunión de la Comisión de Turismo, Ecología y Medio Ambiente que preside la concejal Laura Colazo, y en la cual la edil recibió a referentes de distintos barrios de la Margen Sur, quiénes están solicitando la recolección de residuos de sus hogares.

Posterior a la reunión que se llevó a cabo en la Sala de Comisiones, la concejal Colazo indicó que “el miércoles pasado tuvimos una reunión con los vecinos con los cuales estamos trabajando desde hace muchos años, y con quienes hicimos la ordenanza para que todos los vecinos de la Margen Sur tengan una recolección puerta a puerta, ordenanza que no se cumple, y en el día de hoy íbamos a llevar adelante esta reunión con los funcionarios municipales que no se hicieron presentes”.

En tal sentido lamentó que “no pudimos avanzar en el trabajo que le veníamos a plantear al Ejecutivo para poder prestar el servicio de recolección en estos barrios nuevos de la Margen Sur, y los vecinos estaban muy desilusionados porque venían con muchas expectativas”.

Además la edil sostuvo que “los vecinos se sienten discriminados, además de ser ignorados, que el Municipio no les responda las notas, que no vengan a las reuniones los funcionarios, son gestos muy fuertes cuando vienen desde el Poder Ejecutivo, que es el Poder que tiene que llevar adelante el cumplimiento de la Carta Orgánica, y de las ordenanzas que dicen que todos los habitantes de Río Grande deben ser tratados con igualdad, con las mismas oportunidades, que los servicios públicos son para todos los riograndenses, entonces cuando no se hacen presentes los funcionarios por supuesto genera enojo, y acredita lo que venimos sosteniendo que es la discriminación que existe con todas las familias de la Margen Sur que no tienen agua potable, que no tienen servicios de cloacas, que no tienen tratamiento de efluentes cloacales, que no tienen calles en buen estado, que no tienen transporte público, que no se les construyó ningún espacio deportivo por parte del Municipio, donde el último gimnasio lo hizo la Cooperativa Eléctrica”.

Puntualizó que lo que “decidimos en la reunión fue presentar una nota con carácter de urgente para reunirnos directamente con el intendente, a quién también le hemos cursado notas, y no nos ha respondido, pero vamos a seguir insistiendo porque creemos en la legalidad, y creemos que hay que agotar todas las instancias administrativas para poder generar las soluciones que los vecinos necesitan”.