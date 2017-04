Remiseros rechazaron unificar el servicio y la tarifa con los taxistas

Tras el encuentro que mantuvieron los concejales el día miércoles con los taxistas, este jueves los ediles recibieron a los remiseros, con quienes trataron las ordenanzas vigentes, como así también consideraron como “imposible” la posibilidad de unificar el servicio, como solicitaron los taxistas.

El encuentro que se llevó a cabo en la sala de Comisiones fue presidido por el concejal Paulino Rossi, quien estuvo acompañado por los ediles Alejandro Nogar, Laura Colazo, María Eugenia Duré, Verónica González, Miriam Mora y Raúl von der Thusen, como así también estuvieron presentes diferentes integrantes de las empresas de remises de la ciudad.

Posterior al encuentro, el concejal Paulino consideró que “venimos con la misma problemática desde hace tiempo, pero yo creo que la experiencia acumulada va a dar resultados positivos para trabajar con dos sectores que son compañeros de trabajo, realizan un servicio fundamental para la comunidad como es el transporte de pasajeros, obviamente cada uno tiene ciertas particularidades que cuando baja la actividad económica generan roces que hay que trabajar para evitarlos”.

Asimismo adelantó que el próximo martes habrá una “reunión con representantes de los taxis, remises y del municipio en el Concejo Deliberante que es el órgano natural de debate, donde apuntaremos a tratar de trabajar en las problemáticas comunes, en las coincidencias, y no tanto en las diferencias que son históricas, porque si nos centramos en eso nunca vamos a avanzar”.

El edil remarcó que me “cuesta encontrar una diferencia entre uno y otro servicio, esta discusión estábamos acostumbrados a tenerlo en enero o febrero producto de la baja en la actividad, pero lo más preocupante de esto es que estamos teniendo estas discusiones producto de la baja de trabajo, en una época del año que históricamente fue buena, con lo cual es otro indicador más en el que la economía de la ciudad no se reactiva. Debemos de entender que a estas problemáticas tenemos que abordarlas, tratarlas en conjunto, encontrar una solución superadora a un conflicto que es histórico, los problemas se repiten, y si queremos cambiar los resultados tenemos que hacer algo distinto”.

Rossi puntualizó que la realidad es que bajó el “nivel de actividad económica. Cuando baja el nivel de actividad económica florecen ciertos problemas que en otras épocas no se ven, teniendo en cuenta que la gran diferencia entre un servicio y otro es si se puede o no levantar pasajeros en la vía pública, pero queremos trabajar para poder eliminar estas asimetrías, dado que nosotros legislamos para mejorar el servicio en la vía pública, debemos pensar en función del usuario, sin perjudicar a ninguno de los dos sectores que históricamente han cumplido este servicio”.

Por su parte, Héctor Copa de remis Malvinas señaló que “los taxistas cada vez que tienen un problema, lo vienen a plantear al Concejo Deliberante, y nosotros venimos a refutar lo que ellos dicen como lo es el cambio de tarifas, unificación de servicios. El problema es de ellos, nosotros estamos bien, no trabajamos ni más, ni menos que ellos”.

Puntualizó que el problema de “ellos es el reloj, si bien la tarifa es igual, la diferencia se encuentra en que a ellos cada veinte segundos le cae la ficha, y a nosotros cada un minuto, por lo cual el servicio del remis no es más barato, por ejemplo en una línea recta donde no hay semáforos, la tarifa es la misma, si los hay, soy 10 o 15 pesos más, entonces le está jugando en contra, la gente lo paga eso, entonces cuando pasan diez taxis, y un remis, la gente toma el remis”, sostuvo.

Consultado sobre la posible unificación del servicio manifestó que “es imposible, el taxista es taxista, y el remisero es remisero. Ellos lo que tienen que hacer es recuperar la calle, la abandonaron por las fábricas, algo que sucede hasta el día de hoy. Cobran por mes mediante bonos, con lo cual la gente lo está pagando a esto”, que se vio afectado por la baja en la cantidad de empleos en el sector fabril.

Confío que el “taxista está haciendo el servicio puerta a puerta, que en otras ciudades no se hace sino que son radio taxi, pero en Río Grande son casi igual, ellos hacen el servicio nuestro, nosotros hacemos el servicio de ellos, pero el tema es que ellos cada vez que tienen problemas le echan la culpa a los demás, cuando en realidad el problema es de ellos, dado que siendo la misma tarifa, ellos cobran la tarifa más cara, con esos veinte segundos que es cuando les cae una ficha, entonces el problema es de ellos, y son ellos quienes te que resolver el problema”, remarco, al señalar que dejaron la calle por las fábricas.

Finalmente sostuvo que “cada vez que hay poco trabajo, los taxistas lo que hacen es venir primariamente al Concejo a plantear que el problema es el remis, pero el problema no es el remis, cada uno debe solucionar su propio problema, porque el problema lo generaron ellos al abandonar la calle”, sentencio Copa, quien remarcó que el “servicio del remis es mucho mejor que el del taxi”.