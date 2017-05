Riquelme tras el Superclásico: “Es doloroso perder contra River”

Juan Román Riquelme tuvo duras palabra del presente de la actualidad de Boca. “Terminó la época dorada”, decretó el ídolo xeneize, y agregó: “Ojalá que los jugadores se den cuenta que están cerca de ser campeones”.



Juan Román Riquelme, uno de los máximos ídolos del “xeneize”, tuvo duras palabras sobre el presente de Boca y, sobre todo, por la dura derrota de River en el Superclásico del domingo pasado.

En declaraciones televisivas, Riquelme reconoció que “es doloroso perder contra River” pero que los jugadores de Boca “se tienen que olvidar de lo que pasó el domingo” y que el Xeneize “sigue siendo favorito” a ganar el Torneo de Primera.

“Si Boca le gana a Newell’s es campeón”, afirmó Riquelme, en relación al próximo compromiso de Boca por el campeonato. “Es importante que Boca gane y después veremos qué hacen los demás”.

Con respecto a sus críticas al equipo que dirige Barros Schelotto, Riquelme expresó: “Yo amo a Boca, nunca vendí humo. Yo no puedo mentir y decirle al hincha que cuando jugamos bien somos una maravilla”.

Nota Relacionada: Gallardo, confiado tras la victoria ante Boca: “Vamos a intentar pelear el campeonato”

“Lo único que le pida al hincha es que si pasan veinte minutos y el equipo no marca un gol, que no comience el murmullo”, pidió Román.

Riquelme, en tanto, le dio un importante respaldo al técnico Guillermo Barros Schelotto: “Si el presidente está seguro de que Guillermo tiene que ser el técnico, tiene que firmarle el contrato, ya está”.

Volviendo al Superclásico del fin de semana, Riquelme fue tajante: “Hace mucho que no pasaba es que termine un partido y no nos ponamos de acuerdo en dos o tres jugadores de Boca que hayan jugado bien. El partido de Boca no fue bueno en ninguna línea. De los once que jugaron, ninguno anduvo bien”.

Por otro lado, Román lamentó: “Hace diez años ganamos la última copa y hoy no la jugamos. Boca no tiene jugadores que hayan ganado la Copa. Eso en el vestuario se nota”.