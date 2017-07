Silvina Luna explotó tras los chats de El Polaco y confirmó la separación

A tres días de haberse reconciliado con Silvina Luna, se difundieron supuestos chats de El Polaco y su ex mujer Valeria Aquino. Además, Silvina Luna le puso “like” a un picante comentario de una usuaria.

La paz entre El Polaco y Silvina Luna duró poco. Es que, si bien ellos aún no dijeron nada, en las redes sociales hay signos de que algo está sucediendo.

Por un lado, Ángel de Brito publicó supuestas capturas de chats entre El Polaco y su ex mujer, Valeria Aquino. En la conversación, entre otras cosas, el cantante le decía que estaba hermosa, que la amaba y pensaba en ella. “Yo siempre te amé, es más, lo sigo haciendo. Aunque no me quieras a veces tengo ganas de abrazarte y te pienso”, le dijo. “Por qué ponés la foto de perfil más hermosa?”, le preguntó en otro momento. Aquino no sigue la charla y se restringió a hablar de su hija Alma.

Como si esto fuera poco, El Polaco, que se encuentra de gira en Uruguay, publicó un video junto a la hija de Barby Silenzi y Luna viajó con amigos a Mar del Plata.

Lo curioso es que la actriz le puso “like” a un comentario poco feliz que una usuaria hizo sobre el cantante el domingo a la mañana. “Silvina, sos demasiado para El polaco. Hace bolsa a todas las mujeres, es un sinvergüenza. Las usa y las deja. Te merecés un HOMBRE!”, comentó la mujer, a la que Silvina le puso un corazoncito.