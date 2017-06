Spinner: una escuela le pide a los padres que los chicos no lleven el famoso juguete

La Escuela del Sol, ubicada en la calle Crámer, Palermo, le mandó una nota a los padres para pedirles que por favor no le permitan a sus hijos llevar el spinner.



“Debido al tiempo que lleva a los docentes el cuidado, el que no lo usen en clase y la adicción que causa el Spinner, les pedimos que no lo traigan a la escuela”, se puede leer en la carta enviada a los padres.

El juguete se viralizó a través de internet y es un éxito en todo el país, donde se vende a precios que varían entre los $170 a $400.

Desde la Cámara Argentina de la Industria del Juguete aseguraron revelaron además que el 95% de los spinners en el mercado son ingresados desde el exterior de contrabando y que por ese motivo no respetan las medidas de seguridad y pueden ser peligrosos para los niños.

Justamente, la AFIP impidió el ingreso ilegal de 43.000 Hands Spinner por un valor aproximadamente de $10.000.000.