Taller de “Prevención del suicidio en el ámbito de la educación de nivel secundario”

Gorbacz: “Tenemos que construir instituciones que respeten la singularidad de las personas”

El ministro Jefe de Gabinete, Leonardo Gorbacz, presidió –este jueves- la apertura del taller sobre “Prevención del suicidio en el ámbito de la educación de nivel secundario”, realizado en Ushuaia, destinado al equipo interdisciplinario y departamentos de Orientación de las escuelas de la ciudad capital.

Tras señalar que se trata de “un tema importante en la agenda de Gobierno, porque nuestra Provincia tiene altos índices de suicidio”, situación que “se lleva la vida de muchos jóvenes”, al punto tal de constituirse en “una de las principales causas de mortalidad” en esa franja de la población, el funcionario observó que “el Estado tiene que intervenir con políticas de prevención y de atención”.

El licenciado Gorbacz señaló que la idea es “reducir esos índices y, por consiguiente, salvar vidas”, a cuyos efectos “la comunicación entre las personas y las instituciones es un elemento fundamental”, más allá de “en nuestra Provincia nos cuesta mucho lograrlo, a pesar de que tiene muchos recursos humanos y servicios”.

“Muchas veces la falla está en la comunicación y en la articulación de los servicios”, lamentó, situación que “tal vez sea uno de los elementos a la hora de pensar en las problemáticas de salud mental y en los suicidios” registrados en Tierra del Fuego, que es “una Provincia joven, con gente venida de distintos lugares, que todavía está en tránsito a fortalecerse como comunidad organizada”.

En ese marco, ratificó la necesidad de “pensar cómo comunicarnos mejor, articular mejor el trabajo, construir una sociedad más vivible, en una sociedad donde cada persona sienta que tiene su lugar particular y que es respetada como tal; y en esa misma línea, construir instituciones que respeten la singularidad de cada individuo”.

De esa manera, dijo, “se les permita sentir a quienes particularmente atraviesan una situación difícil, que tienen a quién acudir, que pueden ser escuchados y respetados, y que a partir de una relación establecida con un profesional o no, pueda reconstruir su vida o su esperanza de acompañamiento”.

“Así que por ello siento la satisfacción por el hecho de que se puedan realizar estas jornadas, en el marco de la jerarquización del área de Salud Mental en nuestra Provincia, a partir de la creación de una Secretaría en el ámbito del Ministerio de Salud”, expresó.

El Ministro Jefe de Gabinete aclaró no obstante que se trata de “un tema que va a haber que seguir trabajándolo permanentemente, en todos los ámbitos; como educación, salud, medios de comunicación, desarrollo social, etc; para lograr ese objetivo fundamental que es reducir las tasas de suicidio”.

Gorbacz destacó el nivel de participación en el taller y admitió que “es uno de los temas que más interés concitan en la población, en los profesionales y en las instituciones; porque todo el tiempo se está lidiando con situaciones de complejidad en materia de salud mental y de suicidios en particular”.

“Cada vez que una persona se suicida genera un impacto en su entorno laboral, o en las escuelas cuando tiene que ver con chicos escolarizados o con familiares de éstos”, sostuvo por lo que consideró que “las escuelas tienen que reaccionar, responder y estar presentes ante estas situaciones, porque no son ajenas y porque si el Estado no pone una palabra, no actúa y no contiene, el problema tiende a multiplicarse o agravarse”.